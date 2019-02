Republicanos y exfuncionarios cargan contra la emergencia decretada por Trump

Washington, 25 feb (EFE).- Republicanos y antiguos responsables de la Seguridad Nacional de Estados Unidos cargaron hoy contra la emergencia nacional declarada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para levantar un muro en la frontera con México, en víspera de una importante votación en el Congreso.

La Cámara baja de EEUU, de mayoría demócrata, previsiblemente aprobará mañana martes una resolución con el fin de detener la declaración de Trump, que los progresistas consideran "inconstitucional".

Hasta ahora, únicamente un miembro republicano de esa cámara ha mostrado su apoyo, aunque se espera que otros colegas de su partido se sumen a ese texto a lo largo de la jornada de hoy, cuando se debata en el comité de Reglas.

No obstante, los demócratas deberán encontrar a cuatro senadores republicanos que también respalden la resolución para que pueda ser autorizada próximamente en la Cámara alta.

Trump tiene el poder de vetarla y devolverla al Congreso, que entonces necesitaría el apoyo de dos tercios de ambas cámaras para hacerla efectiva, algo menos probable de que ocurra.

Algunos medios han apuntado en los últimos días que hasta diez senadores republicanos, incluyendo a Susan Collins, Lisa Murkowsi y Marco Rubio, podrían oponerse a la declaración de Trump por diferentes motivos.

La decisión unilateral del mandatario también ha despertado repudio por parte de un grupo formado por 58 antiguos funcionarios que en el pasado estuvieron encargados de la Seguridad Nacional del país y que enviaron hoy una carta a Trump.

"Ante una amenaza inexistente, reasignar los fondos para la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur socavará la seguridad nacional del país al extraer innecesariamente recursos de los programas del Departamento de Defensa", escribieron los exfuncionarios.

Los autores de la misiva, entre los que hay republicanos y demócratas, apuntaron que la carta es una declaración destinada a ser usada en las demandas que cuestionan la declaración de Trump de redirigir 8.000 millones de dólares de fondos federales para levantar el muro.

La declaración de "emergencia nacional" permite a los presidentes acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis, y Trump la firmó el pasado 15 de febrero al asegurar que hay una "invasión" de drogas y criminales en la frontera con México que justifica medidas extraordinarias.

Con ese decreto, Trump pretende reunir 6.600 millones de dólares desviados de distintas partidas ya aprobadas por el Congreso, que se sumarían a otros 1.375 millones otorgados por el poder legislativo para construir la barrera fronteriza.

La exsecretaria de Estado Madeleine Albright, que trabajó para el presidente Bill Clinton (1993-2001), y Chuck Hagel, exsenador republicano y secretario de Defensa bajo la Administración de Barack Obama (2009-2017), son algunos de los firmantes.

Estos funcionarios subrayaron que los pilares sobre los que Trump justificó la declaración no son ciertos.

"Los cruces fronterizos ilegales están cerca de mínimos desde hace 40 años, no existe una amenaza terrorista documentada, el tráfico de personas y drogas no se verá afectado por un muro fronterizo y no hay una amenaza de violencia planteada por los inmigrantes", redactaron.

Otro colectivo que mostró su desacuerdo con Trump fue el de exmiembros republicanos del Congreso, que instaron a sus colegas de partido a que voten a favor de la resolución contraria a la emergencia nacional.

En este caso, los exlegisladores se dirigieron a los actuales miembros republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado.

"Nosotros, que hemos trabajado donde usted, le pedimos que respete su juramento de cargo y proteja la Constitución y las responsabilidades que incumben al Congreso. Le pedimos que apruebe una resolución conjunta poniendo fin a la emergencia declarada por el presidente", señalaron.