La primera ministra británica habla del "brexit" con Merkel

Londres, 25 feb (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, se reunió hoy en Egipto con la canciller alemana, Angela Merkel, con la que habló sobre el "brexit" y la política exterior, según informó hoy un portavoz del Gobierno del Reino Unido.

May, que participa en la localidad egipcia de Sharm el Sheij en la cumbre de la Unión Europea (UE) y la Liga Árabe, mantiene hoy reuniones bilaterales con diversos líderes europeos al margen de ese encuentro multilateral.

Ambas hablaron de la salida del Reino Unido de la UE y "de lo que ha estado ocurriendo en el Parlamento del Reino Unido y lo que pasará esta semana. Pasaron tiempo hablando de política exterior así como del 'brexit'", añadió el portavoz del Gobierno.

La posibilidad de retrasar el "brexit" se trató muy brevemente en la reunión, pero May reiteró de que el Reino Unido quiere marcharse del bloque europeo con un acuerdo suscrito en la fecha fijada del 29 de marzo.

La primera ministra prometió ayer que el Parlamento británico someterá por segunda vez a votación el acuerdo del "brexit" alcanzado con Bruselas no más tarde del 12 de marzo.

May descartó convocar el voto el miércoles de esta semana, como se había contemplado hasta ahora, mientras continúa sus contactos con la UE para conseguir cambios en la salvaguarda irlandesa del pacto, pensada para evitar que se levante una frontera entre las dos Irlandas, pero que ha motivado el descontento de muchos diputados.

Los diputados podrán votar el miércoles una nueva serie de enmiendas que marcarán la hoja de ruta del Gobierno sobre el "brexit", después de que la cámara baja rechazase el pasado enero el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas.

Aunque aún no se conocen las enmiendas, varios miembros del Gobierno han sugerido que evalúan respaldar un plan que obligue al Ejecutivo a pedir un retraso del "divorcio" de la UE.

La cláusula irlandesa establece que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que la provincia británica de Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único de la UE hasta que se establezca una nueva relación comercial entre ambas partes.

May pide a la UE garantías de que el Reino Unido no permanecerá atado a las normas del mercado único si Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre su futura relación después del "brexit".