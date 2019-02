Oposición venezolana afirma que "no está previsto un presidente en el exilio"

Caracas, 24 feb (EFE).- La oposición venezolana dijo este domingo que "no está previsto que haya un presidente en el exilio", en referencia al viaje a Colombia del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país tras considerar ilegítimo al gobernante Nicolás Maduro.

"No está previsto un presidente en el exilio, no está previsto un gobierno republicano como el español en la dictadura de (Francisco) Franco, Guaidó no corre, a Guaidó lo amenazaron de que él no podía salir del país porque lo iban a meter preso, Guaidó va a volver a entrar", dijo el diputado Miguel Pizarro en rueda de prensa.

Guaidó, que hace un mes se autoproclamó presidente encargado después de que Maduro jurara el cargo tras ganar unas elecciones tachadas de fraudulentas, viajó el jueves a Cúcuta para liderar el ingreso al país de la ayuda humanitaria que solicitó a la comunidad internacional.

El líder opositor, que tras su proclamación estableció como prioridad el ingreso de ayudas a Venezuela ante la escasez de medicinas y alimentos, cruzó a Cúcuta por la vía terrestre pese a la prohibición de salida del país que dictó en su contra la Fiscalía.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre posibles acciones judiciales ante la salida del país de Guaidó, a quien también le congelaron las cuentas y le prohibieron enajenar y gravar bienes.

Además, la Contraloría venezolana le abrió una investigación por supuestamente recibir dinero sin justificación y falsear datos en su declaración jurada de patrimonio.