Narbona pide evitar la "ansiedad" con las listas electorales

Madrid, 25 feb (EFE).- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha llamado a evitar la "ansiedad" respecto a quién formará parte de las listas electorales y ha dicho que éstas se conocerán cuando el presidente y secretario general del partido, Pedro Sánchez, lo considere oportuno.

Sobre la posibilidad de que Josep Borrell encabece la candidatura al Parlamento Europeo, ha señalado que sería "indiscreta" si diera una respuesta, ya que en este momento éste se encuentra como ministro de Asuntos Exteriores en Egipto, en una cumbre de la UE con países árabes, "y que yo sepa no tiene nada que decir al respecto".

Preguntada en un desayuno informativo sobre si ella misma podría concurrir a las generales del 28 de abril en la lista por Madrid, ha explicado que está "muy contenta de ser la presidente del PSOE en este momento y de contribuir en lo posible en esta etapa que me parece apasionante".

"Si estoy o no estoy o si otras personas van a estar o no, no voy a dar ninguna información", ha rechazado, como también se ha negado a hablar de hipótesis de pactos electorales, con el argumento de que los socialistas salen a "obtener el máximo de apoyo de los ciudadanos".

"Quien se preocupa antes de pactar con otras fuerzas políticas que de pactar con los ciudadanos altera el orden de los factores", ha sostenido.

Como responsable del programa electoral de su partido, ha explicado que en este "se complementará lo que ya se ha hecho" desde el Gobierno "con lo que queda por hacer", con la perspectiva del proyecto 2030.

En su intervención también ha insistido en que el Ejecutivo "tomará decisiones hasta el último momento" y ha recordado que con gobiernos de distinto signo la Diputación Permanente del Congreso ha convalidado 33 decretos-ley porque "está para eso, para aprobar normas de importancia para la sociedad".

Según ha dicho, el Gobierno evaluará si sus decretos tienen la "urgencia social" necesaria para remitirlos a las Cortes, aunque se ha mostrado convencida de que el número de decretos que envíe el Gobierno será "infinitamente menor, pero más en contenido y urgencia social que los que fueron considerados como urgentes por las respectivas diputaciones permanentes".

Según sus datos, desde 1982 la Diputación Permanente del Congreso ha aprobado 33 decretos ley, algunos "bastante menos urgentes que cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres", ha puesto como ejemplo de disposición que está a punto de ser aprobada como decreto ley por el Consejo de Ministros.

Narbona, que también ha confirmado que el programa del PSOE contendrá "todo lo que no se pueda revertir" de la reforma laboral del PP, ha defendido que para que los partidos puedan competir de forma "noble y serena", los españoles necesitan que cada uno "diga la verdad de lo que se está haciendo".

En esa línea, ha insistido en que el Gobierno no ha aceptado "ni una sola cesión" de las 21 "pretensiones" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo que ha tachado de "excusa" que, junto con otras, ha sido utilizada, según Narbona, para convocar la concentración en la madrileña plaza de Colón.