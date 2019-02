Maroto critica que decisión de Arrimadas deja "huérfanos" a muchos catalanes

Madrid, 25 feb (EFE).- El vicesecretario de Organización del PP y jefe de la campaña electoral, Javier Maroto, ha criticado hoy la decisión de la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, de concurrir a las elecciones generales por Barcelona porque es algo que deja "huérfanos" a muchos catalanes.

En la rueda de prensa tras el comité de dirección, Maroto ha asegurado que no va a entrar en si conviene o no a Ciudadanos esta candidatura, pero que, por su parte, no abandonaría la figura de líder de la oposición en Cataluña "con la que está cayendo" y la formación naranja debería de explicarlo.

"Si Ciudadanos considera que dejar huérfanos a esos catalanes o presentarse en la política como la gran alternativa de la defensa de los valores constitucionales en Cataluña ya no es importante, deben de explicar esa posición", ha considerado.

Arrimadas ha asegurado hoy que decidió conjuntamente con el líder del partido, Albert Rivera, presentarse a las elecciones generales por Barcelona.

Maroto ha criticado además que Ciudadanos no aplique su propio código ético para el caso de la candidata a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, Begoña Villacís, que no informó hasta 2018 de que era administradora de una sociedad.

El diario ABC publicó que Villacís no comunicó hasta 2018 su cese como administradora, junto a su marido, de la sociedad Iuriscontencia SL, una actividad que no figura en sus declaraciones de los tres años anteriores, como obliga la Ley de Transparencia al ser concejal del Ayuntamiento de Madrid.

Para Maroto con este caso, Ciudadanos está demostrando que es un partido "acostumbrado a poner el dedo en la llaga de los demás y luego no se aplican ellos mismos el cuento" porque "el haber encontrado a Villacís con más de dos millones de euros es razón suficiente para que la destituyan como candidata".

Una destitución que "no es una petición del PP, es el propio código ético de Ciudadanos", ha concluido Maroto.