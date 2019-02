Marín asegura que Cs votará en contra de lista de trabajadores que pide Vox

Sevilla, 25 feb (EFE).- El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha dicho hoy que su partido votará en la Mesa del Parlamento en contra de la petición de Vox de que se le proporcione una lista de los trabajadores encargados de las unidades de violencia de género.

En declaraciones a los periodistas en el Alcázar de Sevilla, donde participa en la celebración del Día de Andalucía organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Marín ha asegurado que el límite de su partido está, en este asunto, ?en la Ley de Protección de Datos?, y cuando se someta a votación se verán "las posiciones de los partidos, pero la de Ciudadanos va a ser la de ser no violar la Ley?.

Preguntado sobre la posibilidad de que su voto en contra choque contra un hipotético voto a favor del PP, partido con el que gobierna, ha reiterado: ?no se lo que va a votar el Partido Popular, pero Ciudadanos no está por labor?, además de indicar que, una vez que tengan toda la información legal, no cree "que el PP vote en contra de una ley que tenemos que respetar?.

La petición de Vox ha recibido el rechazo público de PSOE y Ciudadanos, que con cuatro votos, tienen mayoría en la Mesa.