Mañueco cree que la marcha de Clemente a Cs es una estrategia calculada

Valladolid, 25 feb (EFE).- El presidente del PP-CyL y candidato popular a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha opinado este lunes que la marcha de su compañera de filas Silvia Clemente a Cs forma parte de una "estrategia calculada".

Al término del acto de celebración del 36 Estatuto de Autonomía de Castilla y León, celebrado en las Cortes, el presidente del PP-CyL ha expresado que en los últimos años Clemente "nunca" había mostrado sus discrepancias con el proyecto de los populares, al que precisamente criticó en la rueda de prensa en la que anunció su marcha.

Del mismo modo, el candidato popular ha negado que desde que fuera elegido presidente de la formación a nivel autonómico Clemente le haya trasmitido queja alguna y, en alusión a los calificativos que la expopular profirió contra él en su despedida, Fernández Mañueco ha manifestado que no se ajustan a la realidad.

Para ello, el presidente del PP-CyL ha insistido en que él se siente "apoyado y valorado" tanto por sus compañeros de filas como por los castellanoleoneses "como así dicen las encuestas", ha argumentado Fernández Mañueco.

Preguntado por si la posible elección de Clemente como candidata de Cs a la Junta puede entorpecer pactos postelectorales entre ambas formaciones debido a las formas con las que se ha producido esta marcha, el popular ha manifestado que él sale a "ganar el partido", convencido de que el PP "se va a llevar los puntos".

Asimismo, Fernández Mañueco ha apostillado que el diálogo que espera tener en estos meses es con los "hombres y mujeres de Castilla y León" para avanzar en aspectos importantes de la Comunidad como en el "mundo rural".

Por todo ello, el candidato del PP ha sentenciado que "no le preocupa" si el aterrizaje de Clemente en Cs "suma o resta" a los intereses del PP, ya que este es un debate "aburrido" que no debería formar parte de una precampaña, en la que no se debería de hablar "de políticos", ha sentenciado.