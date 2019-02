Llorca cree que el "juego alegre" de Cuspinera ayudará al Fuenlabrada

Madrid, 25 feb (EFE).- El escolta del Montakit Fuenlabrada Álex Llorca pronosticó que el "juego alegre" que defiende el nuevo entrenador, José Ramón 'Jota' Cuspinera, les ayudará en esta segunda mitad de temporada, en la que lucharán por lograr la permanencia en la Liga Endesa.

"El grupo se está adaptando muy bien. Los que ya le conocemos sabemos que busca un juego alegre, de correr, de defender duro. Creo que eso nos viene bien, nos va a ayudar. Veo al equipo con ganas y pensando en el partido del domingo contra el Joventut", señaló Llorca en declaraciones difundidas por el club.

Llorca ya conoce a Cuspinera de su anterior etapa en el Fuenlabrada, dos temporadas entre 2016 y 2018, del que dijo que le gusta "mucho" su filosofía de juego y "cómo lo transmite".

"Trabajo y voy a trabajar para aportar cosas y mostrar mi mejor nivel. Y espero, de una vez por todas, que la suerte me acompañe y no tener lesiones que me permitan tener continuidad", añadió el exterior catalán, que dio el susto en el derbi contra el Movistar Estudiantes al retirarse en el inicio del partido.

El jugador catalán explicó que notó "un gesto raro" en la rodilla, pero que las pruebas descartaron algo grave, y la dolencia se quedó en contusión, de la que ha podido recuperarse durante el parón de la Liga Endesa por la Copa del Rey y los partidos de selecciones.

"He ido entrando en los entrenamientos poco a poco y pude jugar en el amistoso que jugamos en Burgos el viernes pasado. Las sensaciones son buenas, entrenando fuerte para estar al cien por cien cuanto antes", añadió.

Llorca ve al equipo con "buen ambiente" y ganas para lograr las victorias que le alejen de la zona de descenso, de la que les separan dos victorias y solo dos puestos, ya que son decimoquintos con siete triunfos y el UCAM Murcia, penúltimo, lleva cinco.

"Quedan 14 partidos y tenemos que ir a muerte. Es un reto para todos acabar bien la temporada. Además, tenemos el privilegio de tener una afición que nos está apoyando en los buenos y los malos momentos", declaró.

Su próximo rival será el flamante semifinalista copero, el Divina Seguros Joventut, un partido que espera "duro" ante un conjunto "con mucha confianza". "Pero vamos a pensar en lo nuestro y a aprovechar que jugamos en casa, que es un factor importante para nosotros", finalizó Llorca.