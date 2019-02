José Andrés, un chef en los Óscar: Quién me iba a decir que iba a estar aquí

Los Ángeles , 24 feb .- El chef español José Andrés, que participará en los Óscar presentando una de las nominadas a la estatuilla a mejor película, reconoció a Efe sobre la alfombra roja su sorpresa por haber sido invitado por la Academia de Hollywood para la gran gala del cine.

"Quién me iba a decir que iba a estar aquí. Pero bueno, así es la vida", ironizó el cocinero.

"Esperemos que la presión no me pueda y que no me quede con las palabras a medio contar. Es una experiencia bonita", añadió.

José Andrés es una figura muy conocida en Estados Unidos tanto por su extraordinaria labor en los fogones como por su trabajo humanitario y caritativo, por ejemplo, ayudando a los afectados por el huracán María en Puerto Rico.

"A mí (esta invitación a los Óscar) me vale para seguir contando las historias que a mí me gustan: las de esas voces muchas veces anónimas", dijo.

José Andrés forma parte de una lista de figuras ajenas al cine, como la tenista estadounidense Serena Williams, que participarán en la ceremonia anunciando las candidatas al Óscar a mejor película.

Por último, el chef habló también sobre que haya jamón ibérico de la empresa española Cinco Jotas en el menú de la fiesta oficial de los Óscar, el denominado Governor's Ball, que cada año compone su compañero y "amigo" de la cocina Wolfgang Puck.

"El jamón ibérico no deja de ser en estas fiestas el artista del que nadie se da cuenta pero que ahí está presente", cerró.