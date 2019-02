El informe sobre la financiación del PP se acerca a su final sin acuerdo

Madrid, 25 feb (EFE).- La ponencia de la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP se reunirá mañana para intentar acordar un informe definitivo, aunque las posiciones de los grupos que lo impulsaron se encuentran en estos momentos muy distanciadas, lo que complica el consenso.

Unidos Podemos, según fuentes de su dirección parlamentaria, sostiene que el grupo socialista y el PP han forjado una suerte de "pinza" para que la ponencia desemboque en "un cierre en falso", de modo que el exlíder de los populares Mariano Rajoy no comparecerá ante la comisión al igual que, dicen, Pedro Sánchez no lo hará en la que investiga su tesis en el Senado. Sentencian, por ello, que no tienen "nada" que negociar con el grupo socialista.

Ciudadanos opina lo mismo, tal y como denunció su portavoz de Justicia, José Ignacio Prendes, e insistió el secretario general de la formación, José Manuel Villegas. Fuentes del grupo consultadas por Efe inciden en que "no hay nada que negociar" con "quienes" han pactado con el PP que Rajoy no comparezca ante la comisión, en referencia, también, al PSOE.

Desde el grupo socialista sus fuentes rechazan estas acusaciones y explican que una vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fijó el anticipo electoral el 28 de abril, lo prioritario es sacar el dictamen con las correspondientes conclusiones, y así, "dejar claro" que en el PP ha existido financiación ilegal. Seguir con las comparecencias hubiera provocado no tener listo el informe, apuntan.

En este ambiente se celebrará mañana la reunión que ha convocado el presidente de la comisión, el diputado canario Pedro Quevedo.

La intención es que al menos los grupos pacten un texto que pueda aprobarse en una posterior reunión de la comisión, que habría de tener lugar 48 horas después de la de mañana. Esto supondría que se fijaría la sesión el jueves que viene.

Fuentes de dicho órgano parlamentario explican que, pese a todo, no hay tiempo ya para que el informe se pueda publicar en el Boletín Oficial de las Cortes, ya que para que esto ocurra tiene que venir avalado por el pleno.

Sólo queda esta semana de sesiones plenarias y el orden del día fijado por la Junta de Portavoces ya no se puede cambiar.

Ni siquiera cabe la opción de que la Diputación Permanente que pueda convocarse tras la disolución de las Cortes, el próximo 5 de marzo, asuma esta función, ya que la aprobación de dictámenes no le compete.

Fuentes del PP en la citada comisión sospechan que las prisas por obtener un dictamen entraña una motivación "meramente electoral", y ésa no es otra que "castigar" a los populares con denuncias de que funcionó como "una organización criminal".

La idea del PP, cara a la reunión de mañana, es esperar a comprobar si existe un informe de consenso para, en ese supuesto, emitir un voto particular.

La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de este partido es una de las tres de investigación que actualmente se encuentran activas en el Congreso, junto con las del accidente del Alvia en Santiago de Compostela y la del siniestro del vuelo de Spanair en Madrid.

El adelanto electoral ha obligado a sus ponencias a acelerar los trabajos, en algunos casos, como el de la comisión sobre la financiación del PP, con visos de no alcanzar un dictamen de consenso.