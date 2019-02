García Pont: "Rubi es un técnico que ya les gustaría tener a muchos equipos"

Sant Adrià de Besòs , 25 feb .- El vicepresidente del Espanyol, Carlos García Pont, afirmó este lunes, durante la presentación del fútbol base en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, que "Rubi es un técnico que ya les gustaría tener a muchos equipos".

El dirigente blanquiazul insistió en la confianza en el proyecto, con el entrenador catalán a la cabeza: "No tenemos ninguna duda de que esto es a largo plazo. Los resultados en los primeros diez partidos no fueron buenos, pero hemos visto un grupo que hace piña y que confía en su preparador. Son cosas que antes no veías".

Por otra parte, García Pont afirmó que el club no está sorprendido por el rendimiento del extremo chino Wu Lei. Aunque él, a nivel personal, confesó que él sí lo está. "No me esperaba tanta calidad, por mucho que te lo digan quienes saben", afirmó en referencia a los responsables deportivos del Espanyol.

En clave institucional, el vicepresidente ensalzó la exposición mediática que ha generado la llegada de Wu Lei: "El presidente (Chen Yansheng) conocía mejor que nadie el impacto que esto daría en China al Espanyol. Conozco chinos de ámbitos profesionales que ya me están diciendo cuándo pueden conocerlo".

En clave de mercado, el vicepresidente descartó prácticamente que se produzcan fichajes para suplir la baja del extremo argentino Pablo Piatti, lesionado de larga duración.