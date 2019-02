Futbolista agredido en Écija dice que fue una locura que no llegan a entender

Sevilla, 26 feb (EFE).- El defensa sevillano Manu Martínez, uno de los agredidos el pasado sábado en el partido de Tercera División entre el Écija Balompié y el Xerez, ha asegurado que lo vivido durante el tiempo que duró la agresión "fue una locura que todavía no entendemos a qué vino".

Se trata de un suceso sobre el que se ha pronunciado este lunes el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que ha anunciado que la patronal del fútbol profesional se presentará como acusación particular si se abre un proceso judicial contra los aficionados que iniciaron la pelea tras el partido, del grupo X de Tercera División.

Manu Martínez, natural de la localidad sevillana de Arahal, fue uno de los agredidos por seguidores del Xerez al final del encuentro, y recuerda que "en el tramo final, el ambiente se estaba calentando un poco, pero el partido (que acabó 0-0) no tuvo nada fuera de lo normal".

"Nos sorprendió mucho lo que ocurrió", dice el jugador, que rememora que el colegiado pitó el final cuando el balón estaba por la zona donde se encontraba los seguidores visitantes: "Un compañero y yo empezamos a hacer gestos diciéndoles que a dónde iban, y, de pronto, vienen hacia nosotros y empiezan a agredirnos, una locura que todavía no entendemos a qué vino".

El futbolista del Écija afirma que intentó defenderse junto a su compañero Carlos Freile, y ha tenido que ser atendido de un golpe en un ojo.

Los jugadores afectados han anunciado que denunciarán los hechos, mientras ambos clubes han condenado estos actos violentos.

Javier Tebas, por su parte, ha dicho que "nosotros nos vamos a personar como acusación particular para que esos aficionados no puedan ir más a un campo de fútbol", aunque ha recordado que "no es fútbol profesional, no estamos controlando lo que ocurre en estos partidos, pero en LaLiga hemos realizado muchas campañas con el tema de la violencia y para transmitir los valores de que eso se tiene que evitar".