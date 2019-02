Fallece el hermano de Gerry Adams, condenado a 16 años por pederastia

Dublín, 25 feb (EFE).- Liam Adams, hermano del expresidente del Sinn Féin Gerry Adams, falleció hoy por un cáncer en un hospital de Belfast (Irlanda del Norte), adonde había sido trasladado desde la prisión en la que cumplía una condena de 16 años de cárcel por abusar de su hija.

El Servicio de Prisiones de Irlanda del Norte confirmó hoy que Adams, de 63 años, murió "este lunes por la mañana" en el centro hospitalario que le trataba desde principios de este año por una enfermedad "terminal".

El hermano del histórico dirigente nacionalista norirlandés fue hallado culpable en 2013 de diez cargos de abusos sexuales que incluían delitos de "violación, asalto indecente e indecencia grave", perpetrados entre 1977 y 1983 contra su hija Aine Dahlstrom, cuando tenía entre 4 y 9 años.

Este caso conmocionó a la sociedad irlandesa y también salpicó a Gerry Adams, quien declaró en aquel juicio que su hermano le contó sus delitos en 2000.

El expresidente del Sinn Féin, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), aseguró que supo por primera vez sobre los abusos en 1987 y que Liam le confesó tres años después que agredió sexualmente a Aine, por lo que le instó a entregarse a las autoridades.

No obstante, Gerry Adams no se puso en contacto con la Policía norirlandesa (PSNI) hasta 2007, cuando efectuó una declaración previa, y no mencionó la citada confesión hasta dos años después, en otra declaración a las fuerzas del orden.

Liam Adams compareció por primera vez ante la PSNI poco después de que el Sinn Féin aceptase en 2007 reconocer la autoridad de este cuerpo policial, reformado en 1998 para sustituir al Royal Ulster Constabulary (RUC), de mayoría protestante y considerado sectario por la población católica-nacionalista durante el pasado conflicto.

En este contexto, Aine Dahlstrom denunció los abusos a mediados de la pasada década de 1980, cuando muchos miembros de las comunidades republicanas de la provincia británica se negaban a cooperar con la policía.

La sobrina de Gerry Adams lamentó durante el juicio que el RUC estaba más interesado en obtener información sobre su tío que en investigar las acusaciones, por lo que no volvió a denunciar los abusos hasta 20 años más tarde, cuando supo que Liam trabajaba en Belfast en un centro de menores.

Por su parte, Gerry Adams, quien abandonó la presidencia del Sinn Féin en 2018, ha sido duramente criticado por no acudir a antes a las autoridades, pero la Oficina del Defensor del Pueblo ante la PSNI y la propia policía han rechazado que ocultara deliberadamente los abusos de su hermano.