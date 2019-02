"Creadores de conciencia", un mapa fotográfico de los problemas del mundo

Madrid, 25 feb (EFE).- "Creadores de conciencia" es una muestra que hace honor a su nombre porque a través de más de un centenar de imágenes de cuarenta fotoperiodistas españoles se traza un "mapa de los problemas del mundo" que invitan a la reflexión sobre situaciones que no dejarán indiferente al público.

Desde este lunes y hasta el próximo 28 de abril, la exposición, organizada por DKV y Reporteros sin Fronteras (RSF), podrá visitarse en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y todos los beneficios recaudados con la venta del catálogo irán destinados a la organización periodística.

"Es una visión impresionante del mundo. Estos cuarenta fotógrafos demuestran la alta calidad de la mirada de los fotoperiodistas españoles", ha destacado el presidente de RSF España, Alfonso Armada, quien ha asegurado que esta muestra además interpela a los periódicos que han dejado de pensar en el lector y en el mundo.

Son unas miradas "valiosas y valientes" porque, según ha dicho, estos profesionales han ido al lugar de los hechos y se han acercado lo bastante "para que las fotografías sean nítidas y nos cuenten de qué va la vaina": "Ayuda a pensar más y no mirarnos el ombligo", ha añadido.

Para el comisario, Chema Conesa, además de remover conciencia, la muestra "es un mapa de los problemas del mundo" que homenajea a una generación de fotógrafos que con sus escenas han contado momentos trascendentales de la historia reciente y lo han hecho, en muchas ocasiones, en situaciones precarias.

La exposición reúne los trabajos de reconocidos fotógrafos como Gervasio Sánchez, Kim Manresa, Sergi Cámara, Clemente Bernad o Sandra Balcells y de otros más jóvenes como Javier Corso, Manu Brabo, Samuel Aranda, Bernat Armangué o Lurdes Basolí, que también han publicado sus trabajos en los medios más importantes del mundo.

Además de los fotoperiodistas ya citados, participan en la muestra, Walter Astrada, Javier Bauluz, Pep Bonet, Olmo Calvo, José Cendón, José Colón, Javier Corso, Ricky Dávila, Juan M. Díaz Burgos, Ricardo García Vilanova, Antonio González Caro y Diego Ibarra Sánchez.

También Sebastián Liste, J.M.López, Andoni Lubaki, Enric Martí, Andrés Martínez Casares, Maysun, Fernando Moleres, Alfonso Moral, Emilio Morenatti, Daniel Ochoa de Olza, Ana Palacios, Santi Palacios, Judith Prat, Abel Ruiz de León, Rafael S. Fabrés, Carlos Spottorno, Rafael Trobat, Guillem Valle y Mingo Venero.

Las 120 imágenes expuestas dan a conocer realidades diversas de lugares como Siria, Bangladesh, Colombia, Tanzania, Venezuela, Irak, Egipto, Brasil, Chad, Sierra Leona o Serbia.

Para Ricardo García Vilanova, esta exposición es importante para que la gente sea "sensible a todas las problemáticas sociales o personales" que existen en el mundo, ya que, según ha dicho a Efe, "todos vivimos en una burbuja y es fundamental no olvidar que hay otros mundos que no tiene absolutamente nada que ver con los nuestros".

"El nuestro es una burbuja que es la anomalía dentro del contexto global del mundo porque la gente, en su mayoría, no vive con la soltura que estamos viviendo en España. Eso es importante no olvidarlo nunca", ha subrayado.

Esta muestra itinerante que ahora se instala en Madrid inició el recorrido en Barcelona y posteriormente visitará otras ciudades como Valencia, Zaragoza o Gijón.