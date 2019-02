Comienza con Queen la 91 edición de los Óscar

Los Ángeles , 24 feb .- La 91 edición de los Óscar comenzó hoy a las 17.00 horas de Los Ángeles (01.00 GMT del lunes) con la actuación de Queen sobre el escenario y con Adam Lambert al micrófono, con todo el auditorio en pie, mientras interpretaban una mezcla de sus temas que abrió con "We Will Rock You".

En esta gala "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, y "The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos, como aspirantes destacadas con diez nominaciones cada una.

"Roma" opta, entre otros premios, a los Óscar a la mejor película, a mejor cinta en habla no inglesa, a mejor director (Alfonso Cuarón) y a mejor actriz (Yalitza Aparicio).

"Roma" podría hacer historia hoy, por ejemplo, si se convirtiera en la primera cinta en español en ganar un Óscar a la mejor película, si diera a la plataforma Netflix por primera vez la estatuilla en la categoría reina de estos galardones o si supusiera para México el primer galardón en el apartado de mejor filme en habla no inglesa.

El palmarés de "Roma" incluye, entre otros reconocimientos, el León de Oro en el Festival de Venecia, dos Globos de Oro (mejor director y mejor película extranjera), el Goya a mejor película iberoamericana, cuatro Bafta (incluyendo mejor cinta y mejor dirección) y el premio Spirit del cine independiente al mejor filme internacional.

"Roma" luchará por el Óscar a mejor película frente a "La favortia"; "Ha nacido una estrella", "Black Panther", "Green Book", "Bohemian Rhapsody", "Infiltrado en el KKKlan" y "El vicio del poder".

El Óscar a mejor actriz se decidirá entre Yalitza Aparicio ("Roma"); Glenn Close ("La buena esposa"); Olivia Colman ("La favorita"); Melissa McCarthy ("¿Podrás perdonarme algún día?") y Lady Gaga ("Ha nacido una estrella").

Y por la estatuilla a mejor actor competirán Viggo Mortensen ("Green Book"); Christian Bale ("El vicio del poder"); Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"); Bradley Cooper ("Ha nacido una estrella") y Willem Dafoe ("Van Gogh, a las puertas de la eternidad").

Cuarón con "Roma" tratará de llevarse el Óscar a mejor director frente a Spike Lee ("Infiltrado en el KKKlan"); Pawel Pawlikowski ("Cold War"); Adam McKay ("El vicio del poder") y Yorgos Lanthimos ("La favorita").

España tiene dos bazas en estos galardones: "Madre" del director Rodrigo Sorogoyen, nominado al mejor cortometraje; y la productora Nuria González Blanco, candidata a mejor corto de animación por "Late Afternoon".

La ceremonia, que no tendrá presentador por primera vez en treinta años, contará con actuaciones musicales tan destacadas como las de Queen con Adam Lambert, Lady Gaga junto a Bradley Cooper, y Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.