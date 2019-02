La CNMV advierte sobre diversos "chiringuitos" financieros

Madrid, 25 feb (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre cinco entidades que no figuran inscritas en el correspondiente registro de la Comisión y, por tanto, no están autorizadas a prestar servicios de inversión en España.

Las sociedades son platinumstrade.com, operada por West Media Group LTD; 24btcmarkets.com, operada por Pro Speed Tech Ltd; cfdroyal.com, de Y2 Media Group; fxnobel.com, de Glencoe partners Ltd y fxnobels.io.

Los avisos completos de las alertas pueden consultarse en la página web de la CNMV (www.cnmv.es), en el apartado de advertencias al público, y para comprobar si una entidad está registrada se puede llamar al teléfono 900 535 015. EFECOM