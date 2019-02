CEOE rechaza el decreto laboral "electoral", que no les deja "diálogo"

Sevilla, 25 feb (EFE)- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado este lunes las formas en las que el Gobierno ha planteado cambios laborales por la vía del Decreto Ley, que ha tachado de "electoral" y de "contrato de adhesión" que no les deja "estar en la palabra o en el diálogo social".

Antes de intervenir en Sevilla en un desayuno de trabajo con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, Garamendi ha dicho a los periodistas: "no es que se llegue a un acuerdo o no, lo que no se puede es plantear un diálogo social y que te manden un papel el viernes y que el miércoles te digan que el viernes va a ir un decreto ley".