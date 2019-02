Antiguos funcionarios de Seguridad Nacional a Trump: "No hay una emergencia"

Washington, 25 feb (EFE).- Cerca de 60 antiguos funcionarios encargados de la Seguridad Nacional de EE.UU. consideraron hoy en una carta enviada al presidente Donald Trump que "no hay una emergencia que justifique" desviar fondos para construir un muro en la frontera sur con México, tal y como ha ordenado el mandatario.

"Ante una amenaza inexistente, reasignar los fondos para la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur socavará la seguridad nacional del país al extraer innecesariamente recursos de los programas del Departamento de Defensa", escribieron los 58 exfuncionarios.

Los autores de la misiva, entre los que hay republicanos y demócratas, apuntaron que la carta es una declaración destinada a ser usada en las demandas que cuestionan la declaración de Trump de redirigir 8.000 millones de dólares de fondos federales para levantar el muro.

La declaración de "emergencia nacional" permite a los presidentes acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis, y Trump la firmó el pasado 15 de febrero al asegurar que hay una "invasión" de drogas y criminales en la frontera con México que justifica medidas extraordinarias.

Con ese decreto, Trump pretende reunir 6.600 millones de dólares desviados de distintas partidas ya aprobadas por el Congreso, que se sumarían a otros 1.375 otorgados por el poder legislativo para construir la barrera fronteriza.

La exsecretaria de Estado Madeleine Albright, que trabajó para el expresidente Bill Clinton (1993-2001), y Chuck Hagel, exsenador republicano y exsecretario de Defensa bajo la Administración de Barack Obama (2009-2017), fueron algunos de los firmantes.

También rubricaron el texto el exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa con Obama, Leon Panetta; el exjefe de la Patrulla Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés) Gil Kerlikowske; y el exsecretario de Estado John Kerry.

En la misiva, los autores apuntaron que la emergencia nacional "y otras acciones unilaterales" para bloquear a los inmigrantes que llegan por el sur de EE.UU. "también podrían forzar los lazos diplomáticos en el Hemisferio Occidental", en un momento en que EE.UU. "debería abordar las preocupaciones en la región", como la agitación política en Venezuela.

Los funcionarios subrayaron que los pilares sobre los que Trump apoyó la declaración no son ciertos.

"Los cruces fronterizos ilegales están cerca de mínimos desde hace 40 años, no existe una amenaza terrorista documentada, el tráfico de personas y drogas no se verá afectado por un muro fronterizo, y no hay una amenaza de violencia planteada por los inmigrantes", redactaron.