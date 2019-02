Albella insta a Abanca a que actúe de acuerdo con la normativa de opas

Madrid, 25 feb (EFE).- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha pedido este lunes a Abanca que actúe de acuerdo con la normativa de opas y mantenga la confidencialidad en relación con sus intenciones sobre Liberbank hasta tanto no lance, si lo hace, la opa.

La CNMV ha dado esta mañana un plazo "improrrogable" de diez días hábiles a Abanca para comunicar, mediante un nuevo hecho relevante, si finalmente lanza una opa sobre Liberbank.

El requerimiento del supervisor, ha dicho Albella, trata de "eliminar las incertidumbres" y preservar la normativa de opas, en lo relativo a la confidencialidad de este tipo de operaciones, que deberán conocerse cuando se hace público el lanzamiento de la opa y no antes.

El hecho relevante que envió Abanca el pasado viernes "no se correspondía con este patrón, y por eso hemos requerido hoy más información" para ver "si se convierte en OPA o no". "Tengo que asumir que Abanca hará una opa con todos los requisitos o decidirá no hacerlo", ha añadido.

El pasado viernes, Abanca reconoció la existencia de conversaciones con algunos accionistas de Liberbank para "promover una acción corporativa entre ambas entidades" y que, de prosperar, conllevaría un pago en acciones de Abanca o en efectivo.

Abanca ofrece 1.700 millones de euros para hacerse con el 100 % de Liberbank mediante un canje de acciones con las fundaciones de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, y, en teoría, un pago de casi 1.300 millones al resto de accionistas.

El banco de origen gallego controlado por el venezolano Juan Carlos Escotet parece dispuesto a pagar 0,56 euros por título a los accionistas, según informó el pasado viernes a la CNMV, sin embargo, su propuesta es singular, porque se articularía como una opa por fases y llega en pleno proceso de fusión de Liberbank con Unicaja Banco.