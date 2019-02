Por Tierra Santa, tras los pasos de Herman Melville

Sevilla, 24 feb (EFE).- En 1857 Herman Melville emprendió un viaje a Tierra Santa en pos de sí mismo, y el poeta y escritor Francisco Javier Expósito Lorenzo ha seguido sus pasos para escribir un libro de hondo calado espiritual que, con el aire de una crónica viajera, es un canto a la unión de los hombres y las naciones.

Lo más importante que el autor ha aprendido con ese viaje es -ha dicho a Efe- que "la división de Jerusalén es el símbolo de la del mundo; una desunión labrada por las creencias, la posesión de la tierra, las banderas y las religiones que nos han inculcado".

"Vivimos en un mundo abocado a trascender las viejas creencias si queremos un ser humano distinto, así que sólo nos queda derribar los muros de la mente que han hecho que nos veamos como enemigos, cuando, en realidad, 'todos somos tierra santa'", ha añadido.

"¡Somos Tierra Santa! La paz de Melville" (editorial La Huerta Grande) es precisamente el título de este libro, que también es la crónica de una peregrinación:

"Una peregrinación es una inmersión en las profundidades del que la realiza; una peregrinación es todo viaje exterior -religioso o no- que suponga una exploración interior; en realidad, nuestra realidad interior crea nuestra realidad exterior; en todo viaje, bien realizado, como decía Melville, nos lleva a un estado distinto, a una conciencia más desarrollada y un acercamiento mayor al otro".

Y, según cuenta, lo más irreal que le sucedió durante su peregrinación fue "entrar en un centro de jóvenes discapacitados en Ain Karem --donde nació el Bautista-- pensando que me iba a encontrar la parte más terrible del ser humano, y hallar el amor que no pide nada; sentir que en una mirada y una caricia, habitaba la luz más pura; eso me hizo vivir la fortaleza de amor que hay en la más extrema vulnerabilidad".

Juan Manuel de Prada, que presentará "¡Somos Tierra Santa!" en Madrid el próximo día 12, ha asegurado que Expósito "se atreve a escribir de lo que en estos tiempos causa pudor", por lo que a la pregunta de si alguna vez le han tomado por un bicho raro, ha contestado:

"Es curioso que no cause pudor que muchos hagan de las redes sociales el patio de su casa, vendan sus trapos sucios en la tele, ganen millones por dar patadas a un balón o ponerse una camiseta, o que los políticos nos cuenten milongas como si fuéramos niños de teta; esto sí me parece de bichos raros".

Y ha añadido: "El ser humano es otra cosa; le nutre el amor, la libertad, y sólo veo esclavos de un sistema que confunde amor con deseo; escribir de un viaje interior, como es el caso, es salir del sistema, acercarse a esa esencia del ser humano que hemos olvidado".

De las diferencias entre turista, viajero y peregrino ha dicho: "El turista va de paso, mira y olvida; el peregrino sigue un sendero ya trazado, en busca de pisar las huellas que pisaron ya otros; el verdadero viajero busca la esencia del lugar al que va, y en ese encontrar esa esencia del sitio, hallar la suya propia de paso".

El escritor ha evocado su primera lectura de "Moby Dick" cuando tenía diez años "con dos aparatos ortopédicos en la cama por un problema en las rodillas, hipnotizado por aquel capitán de pata de palo que me hechizaba tanto como aterrorizaba, traspasado por la magia de aquella historia de ballenas y seres humanos que acababan matándose porque no se entendían".

Sobre las dificultades de la obra de Melville ha añadido que "no es fácil porque su mente y su vida no lo fueron; perdió a su padre, en bancarrota y delirando, cuando tenía doce años; tuvo una situación edípica con su madre de la que no escapó, vio morir a dos de sus hijos".