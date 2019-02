El técnico de Las Palmas Atco. acusa a Salvador de poco deportista

Las Palmas de Gran Canaria, 24 feb (EFE).- El entrenador de Las Palmas Atlético, Juan Manuel Rodríguez, acusó tras la derrota de su equipo ante el Celta B (1-2) al jugador visitante Iván Salvador de poco deportista y de "buscar problemas con todos los equipos", tras estar involucrado en la expulsión del defensa local Ismael Athuman.

El árbitro del partido del grupo I de Segunda División B, Subirats Matamoros (Comité Catalán), escribió en el acta que expulsó al central con tarjeta roja directa "por pisar con los tacos en la espalda de un adversario mientras éste estaba en el suelo, sin estar el balón en disputa entre ambos, pudiendo el jugador rival continuar el partido".

Por su parte, Juan Manuel Rodríguez declaró al término del choque a los medios audiovisuales de la UD Las Palmas que el futbolista del Celta B, Iván Salvador, ya ha tenido problemas en anteriores encuentros, y que por eso dudaba de esa polémica jugada.

"Este jugador (Iván Salvador) en todos los partidos expulsa a alguien, no entiendo que le permitan seguir jugando y que los árbitros no lo conozcan. No sé cómo ha sido la jugada, pero sé quién es este jugador. Allá -en la primera vuelta- nos expulsó a Jesús Fortes. El domingo pasado tuvo un altercado en el anterior partido. Conociendo al jugador, me remito a que vean sus partidos. No es deportista en ningún aspecto, todo lo contrario: busca siempre problemas con todos los equipos. No es algo nuevo", aseguró.

Con respecto a la derrota ante el filial celeste, el entrenador de Las Palmas Atlético dijo que la referida expulsión de Athuman, en el minuto 70, restó opciones a su equipo.

"Ellos marcaron en la primera que tuvieron, y en la segunda parte la expulsión nos merma. Aún así empatamos, pero luego debimos trabajar el partido de manera distinta. Todos los equipos que vienen aquí tienen premio sin hacer mucho", dijo a UD Radio y UD Televisión sobre el césped artificial del Anexo al Estadio de Gran Canaria.