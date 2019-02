Bob Sinclar: "Nunca imaginé que haría un tema con Robbie Williams"

Madrid, 24 feb (EFE).- Un colegio en California, una gala solidaria y un famoso DJ francés, padre de un alumno, que se ofrece a pinchar ante la mirada atenta de una estrella inglesa del pop, padre de otro escolar, quien le ofrece grabar juntos un tema que, de otro modo, probablemente nadie habría atisbado... ni ellos mismos.

"Nunca imaginé que haría un tema con Robbie Williams", reconoce en conversación telefónica el otro protagonista de esta extraña pareja, Bob Sinclar, tras el lanzamiento de su primera y puntual colaboración, el sencillo "Eléctrico romántico".

El DJ, productor y compositor galo habla desde París, de vuelta tras seis años de residencia en EE.UU.

"Me aburría, la verdad. En California la calidad de vida es muy buena, se come muy sano, se hace deporte a diario y se puede tomar el sol, pero eso es todo. Estaba allí por los niños, pero mi hijo se graduó en junio, así que pensé que era buen momento para regresar. París me inspira mucho más", explica Sinclar (Bois-Colombes, 1969).

Sea como fuere, durante su etapa estadounidense se produjo uno de "los bellos accidentes" que, según él, han construido toda su carrera artística.

"Es la historia de mi vida. Creo en una energía suprema que une a las personas, que si persigues algo con pasión, atraerás a otros con esa misma energía y establecerás una conexión increíble", afirma, mientras rememora cómo "Love generation", uno de sus grandes éxitos, surgió de un encuentro casual con el jamaicano Gary "Nesta" Pine.

En California, el destino también le tenía reservado el acercamiento a un perfil de artista "muy diferente".

"Robbie es muy pop, aunque yo también lo haya sido alguna vez. Me gustaba mucho su tema 'Rock DJ' y pensé que era posible hacer un tema 'dance' juntos", rememora.

Siguiendo ese flujo de energía en el que tanto confía, Sinclar decidió grabar la versión definitiva en Londres, no en Los Angeles. "La música tiene mucho que ver con la vibración del lugar donde se hace, del estudio y el equipo con el que trabajas", justifica.

El título, cuenta, surgió como "una broma" del intérprete de "Angels" con su novia, prendada todo el día a las redes sociales. De ahí que calificara su romance como algo "eléctrico romántico".

"No soy capaz de ponerme a mí mismo al mismo nivel de Robbie Williams. Prefiero mantener mi estatus de DJ", dice modesto este pinchadiscos francés, uno de los 100 más valorados de una industria en la que este tipo de figuras ha cobrado cada vez más importancia, a menudo al nivel de los intérpretes que colaboran con ellos.

Sinclar se retrotrae al comienzo de su carrera, en el inicio de la década de los 90, para explicar el éxito de la música de baile de su país.

"Creo que perdimos los complejos que teníamos frente a otros países como Reino Unido, Bélgica, EE.UU., España o Italia. Fuimos de los últimos en abrir nuestros oídos y las emisoras musicales a la música dance, pero entonces creamos un sello propio que nos permitió publicar nuestra música. Era el principio de algo", cuenta.

Aquella, agrega, "era una manera distinta de producir que gustó al mundo" y que se reforzó con una generación posterior conformada por Martin Solveig, David Guetta o Justice, entre otros, instalando una tradición que se extiende hasta nuestros días con jóvenes figuras.

"Cuando yo hago una canción, la hago pensando en que la pincharé en el club, no en si es pop o es underground. No las hago para la radio", afirma sobre su manera de trabajar, en contraste con otros compañeros de profesión.

Preguntado por la muerte de Avicii el pasado año, también marca distancias. "La gente le decía: 'Ganas mucho dinero, así que no tienes derecho a quejarte', pero a veces no estás listo para tocar delante de 20.000 personas de veintipocos años. Si encima eres una persona frágil y emotiva como él...", opina.

"Tomó el camino equivocado al tratar de vencer sus miedos con las drogas. No sé quién le aconsejó en esa dirección. Yo nunca intenté detruirme a mí mismo. Hago deporte todas las semanas, solo tomo comida santa, no bebo, no fumo y no uso drogas. Mi cuerpo es mi templo", insiste.

Respecto a sus próximo planes, Sinclar informa de que este año dará descanso a su habitual fiesta en Pachá Ibiza, aunque pasará por la isla, igual que por otros puntos de la costa española como Barcelona o Marbella, "persiguiendo el sol".

Tampoco habrá un próximo álbum. "No tengo el coraje que hace falta para lanzar un disco en estos tiempos de Spotify en los que la gente consume solo canciones sueltas", argumenta.