Setién reconoció que su equipo no jugó bien pero obtuvo importante victoria

Valladolid, 24 feb (EFE).- El técnico del Real Betis, Quique Setién, reconoció que, aunque su equipo no jugó bien, logró una importante victoria que "compensa el trabajo que se ha hecho en otras ocasiones y que no obtuvo buenos resultados", y aclaró que la plantilla "está fuerte y unida hasta el final".

En su opinión, el Betis no estuvo "preciso para jugar hacia delante y hacer más daño", pero "se ha defendido muy bien y se han concedido pocas ocasiones", lo que les ha permitido hacer frente a un equipo que buscaba el gol pero al que apenas han dado oportunidades para lograrlo.

Indicó que, anímicamente, a pesar de la "decepción" que supuso caer eliminado en Europa, no han tenido problemas, porque son un equipo "fuerte", que es consciente de que "la derrota es una opción y hay que contemplarla", de ahí que este triunfo les aporte motivación para la Copa y para el próximo partido ante el Getafe.

"Va a ser un esprint bonito para todo, porque, a pesar de haber sido eliminados de Europa, hemos logrado estar a un gran nivel en tres competiciones y avanzar, por lo que afrontamos el partido de Copa con ilusión y la posibilidad de optar a la cuarta plaza y volver a estar en Europa la próxima temporada", añadió.

Según explicó, quizá les falte "ser más inteligentes en momentos puntuales" y admitió que el equipo "no ha estado especialmente fino con el balón y los jugadores no tenían ese punto de confianza", de ahí que se jugara más en largo, aunque no renuncian a salir desde atrás, porque saben que eso les da mucho y les favorece.

En cuanto a Canales, señaló que poder ir convocado de nuevo con la selección es una "motivación extraordinaria" para el jugador, porque "está a un gran nivel y su actitud en el campo dice mucho de su profesionalidad y de su exigencia". "No hay muchos jugadores que puedan llegar al nivel físico que tiene", concluyó.