Piccini: "Estamos fastidiados"

Leganés , 24 feb .- Cristiano Piccini, jugador italiano del Valencia, reconoció que los jugadores del equipo están 'fastidiados' por el gran número de empates a lo largo del curso y que se incrementó en Butarque tras el 1-1 contra el Leganés.

"Estamos fastidiados, obviamente. Creo que tenemos un plantilla muy fuerte, muchas veces merecíamos ganar y no pudo ser. Tenemos que trabajar. Quedan partidos, muchos puntos. LaLiga está muy apretada, con dos partidos ganados estás ahí arriba. Hay que trabajar", declaró.

"No me ha pasado nunca sumar tantos empates en una temporada. Lo más feo es que creo que muchos partidos hemos merecido ganarlos y muchas veces el balón no ha querido entrar", explicó a los medios en zona mixta.

Sobre el duelo indicó: "Hicimos un muy buen primer tiempo, estábamos controlando el partido, tenemos buena posesión del balón. En la segunda parte como era normal el Leganés ha empezado a apretar más arriba, a tener más ocasiones de ataque. Han terminado empatando el partido después de perder el balón en una situación de ataque. El gol era fácilmente evitable".

Asimismo reconoció que se encuentra contento en el plano personal si bien asegura que prefiere ganar y hacer él mismo partidos más mediocres. Por otro lado se refirió al partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey que disputarán en los próximos días contra el Betis.

"Sabemos que el partido del jueves es muy importante para nosotros, para la afición, para todos. Llegar a una final después de once años es muy importante para el Valencia. Somos conscientes de ello y estamos preparados para jugar el partido del jueves", comentó.