Pellegrino: "Creo que ha sido un empate justo"

Leganés , 24 feb .- Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, dio por bueno el punto conseguido por su equipo ante el Valencia (1-1) y consideró que fue justo a juzgar por lo que se vio en el terreno de juego.

"Fue un partido difícil de jugar de entrada, es un rival de Champions. Se les puso de cara con el gol y pensaba que al final íbamos a tener posibilidades aunque si nos hacían el segundo estaba acabado. Queríamos llevar el partido hasta el final", dijo.

"Provocamos caos con los cambios, a un equipo tan ordenado a veces hay que alargarlo para que algo produzca. Creo que ha sido un empate justo, podíamos haber perdido y podíamos haber ganado", añadió en sala de prensa.

Su opinión contrasta con la del técnico rival, Marcelino García Toral, quien cree que los suyos merecieron el triunfo: "Son puntos de vista. La verdad no existe y sí las opiniones. Cada uno puede opinar lo que quiera pero eso no quiere decir que sea la verdad. En el fútbol no existe la verdad sino las miradas sobre lo que a uno le gusta".

"Neto ha hecho un gran partido porque ha tenido paradas claves. El gol es sospechoso pero lo cobró y ya está. Cada opinión es legítima y es como cuando uno habla de los hijos, hay sentimientos y no mucha racionalidad. Cada uno defiende lo suyo y eso está bien", señaló.

En relación a las críticas al juego del equipo por parte de algunos entrenadores rivales, comentó: "Estoy contento con lo que están haciendo mis chicos. El fútbol no es siempre control, cuando está el balón en el aire también es fútbol. Una cosa puede ser más vistosa que otra pero nosotros tenemos que tratar de hacer bien lo que hacemos nosotros".

"Yo tenía otros equipos que tenían prohibido tirar centros porque no teníamos cabeceadores. Estamos contentos de lo que estamos haciendo y seguiremos con nuestros más y nuestros menos", agregó ante los medios.

El equipo sigue mostrándose sólido en Butarque, donde solo ha perdido un partido oficial este curso: "Estamos con nuestra gente, delante de nuestra afición. Hay algo irreproducible, la mentalidad sentirte en tu casa. Es una fuerza extra que parece abstracta pero es tangible porque le pasa a la mayoría de los equipos, incluso a los grandes".

"Tiene que ver con el sentido de que tenemos una fuerza extra que es nuestra gente, la magia cuando el equipo está en una situación difícil y nos acompañan. Lo hemos hecho varias veces y eso nos da un empuje a pesar de que a veces sale y a veces no", completó.

Acerca del hecho de que volvieran a encajar gol a balón parado, apuntó: "A todos nos da mucha bronca, a los jugadores también. Lo hemos analizado, trabajado y tenemos que ser más listos en este tipo de situaciones. Hoy en el alto rendimiento los golpeos son cada vez mejores, el balón va cada vez mas rápido. El timing de los equipos es bueno y el nuestro en ciertas jugadas no hemos tenido fortuna".

Además habló de la situación en la que están: "Tenemos treinta puntos pero falta muchísimo. Mi ambición es no mirar la tabla porque a veces es limitante. Hay que mirarse a uno mismo y pensar en qué podemos hacer mejor mañana. Es lo que me fascina de esta profesión, tienes que hacerte mejor para poder convivir".

Por otro lado se refirió a Óscar Rodríguez, cedido en el club por el Real Madrid: "Nunca imaginamos en la secretaría técnica que nos hubiera dado tantas ilusiones, que hubiera crecido con tanta madurez. Y cuando los partidos no están bien, trabaja y corre con muchísima humildad. Es un valor agregado, se adapta a la situación del equipo en todos los momentos".

"Una de las cosas que podría mejorar es que crea en sus capacidades. Estamos muy sorprendidos con lo que nos ha dado. El que juega todos los domingos probablemente tenga partidos más difíciles, siempre es así", manifestó.