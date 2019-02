El juicio por Bankia se retoma mañana con la fiscal Carmen Launa de regreso

Madrid, 24 feb (EFE).- La Audiencia Nacional retoma mañana el juicio contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y otra treintena de antiguos directivos por supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad, con la fiscal del caso, Carmen Launa, de nuevo en el estrado después de mes y medio de baja médica.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, está previsto que la fiscal se reincorpore como representante del Ministerio Público en la vista este lunes, jornada en la que se reanudará el interrogatorio al ex consejero delegado, Francisco Verdú, que en la primera sesión ya adelantó que también respondería a la Abogacía del Estado, al letrado de Bankia y a su propia defensa.

Anticorrupción solicita para Verdú dos años y siete meses de prisión por un presunto delito de estafa a inversores del que responsabiliza tanto a Rato (cinco años de prisión), como al que fuera su vicepresidente, José Luis Olivas (cuatro años) y al ex consejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella (tres años).

En días anteriores, Verdú se desmarcó de delito alguno ya que él accedió plenamente a su cargo en junio de 2011, un mes antes del debut bursátil, cuando la operación ya estaba puesta en marcha y contaba con el visto bueno de los organismos, incluido el Banco de España, que la consideraba la mejor opción.

"Yo no tenía ninguna duda o razón para cuestionar nada", relató a la sección cuarta de la sala de lo Penal, ante la que aseveró que las cuentas de las siete cajas que componían el grupo financiero fueron "las más supervisadas y bendecidas de la historia de este país".

En lo que va de intervención, Verdú, que en el juicio por las tarjetas "black" de Caja Madrid protagonizó como testigo una de las frases más sonadas -"Si las utilizaban acabarían saliendo en los papeles, más claro no se lo pude decir"-, ha mostrado un discurso más cordial para referirse a Rato.

"Me parece muy extraño que un ministro hable con un presidente", respondió al jefe de la fiscalía especializada, Alejandro Luzón, en alusión a los encuentros entre el entonces titular de la cartera de Economía, Luis de Guindos, y un Rato que "percibió que iba teniendo más exigencias" políticas.

No obstante, el ex consejero delegado, que defendió que el folleto del salto al parqué informaba de todos los riesgos, admitió que algunas situaciones no fueron las "deseables", como presentar al mercado las cuentas de 2011 sin el informe de auditoría de Deloitte.

Más allá de Verdú, la atención girará en torno a la vuelta de Carmen Launa, cuya convalecencia llevó a suspender el juicio durante tres semanas el pasado enero.

Importante será su cara a cara con Olivas por la caída de Banco de Valencia, participada de Bancaja de la que fue presidente, especialmente tras el cerco que desplegó la fiscal en la exposición de sus cuestiones previas, en las que abrió la puerta a considerar una falsedad contable que podría afectar al resto de acusados.

Un delito que contemplan las acusaciones particulares y populares, que piden para los cuatro antiguos administradores, los exdirectivos y el socio auditor penas de hasta doce años de prisión.