Díaz advierte de la alianza de las derechas para "vender su alma al diablo"

Torredelcampo , 24 feb .- La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha advertido hoy de que "la alianza de las derechas" en España, en especial PP y Ciudadanos, está dispuesta "a vender el alma al diablo con tal de alcanzar el poder", y ha pronosticado que "lo harán el 28 de abril si suman" suficientes diputados.

Díaz, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la conmemoración de los 40 años de los ayuntamientos democráticos en Torredelcampo (Jaén), ha acusado a Ciudadanos de aplicar un "cordón sanitario" al PSOE, "un partido constitucionalista y el único que queda que votó la Constitución".

En cambio, ha denunciado, "están entregando el alma al diablo de la extrema derecha, exclusivamente por alcanzar la Moncloa; lo hicieron con San Telmo (Sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía) y ahora lo quieren hacer con la Moncloa".

En su opinión, las últimas declaraciones de portavoces de Ciudadanos evidencian que "ya no son ni liberales ni moderados" y que "estaba disfrazado el lobo con piel de cordero".

"Han preferido competir con la derecha que representa (Pablo) Casado y entregarse a la extrema derecha de Vox para estar en esa alianza que por encima de todo, aunque a este país le cueste ese poder muchos derechos, mucho bienestar y muchas igualdad de oportunidades", ha criticado.

Respecto al PP, Díaz ha recordado que le pidió reiteradas veces en la campaña de las elecciones andaluzas que aclarase si iba a pactar con Vox y ha señalado que ahora "lo han dicho ellos".

"Lo han hecho en Andalucía, de eso ha tomado nota toda España, y lo que tenemos que hacer los que nos sentimos progresistas de izquierdas, convencidos de que este país solo será un país que merezca la pena si crece en igualdad, en bienestar en derechos y consolida su democracia" es votar en las próximas elecciones.

Ha insistido en que "hay que evitar que se vuelva a entregar, lo mismo que han hecho en Andalucía, España a la extrema derecha que viene a revertir lo bueno que hemos construido entre todos".

"Amar a España es garantizar una España unida en igualdad con derechos, orgullosa de proteger a sus mujeres, a los más débiles, que garantice la igualdad entre todos los territorios; amar España no es enfrentar a la gente, no es dejar a los más débiles en el camino y no es vender el alma al diablo, en este caso a la extrema derecha con tal de alcanzar el poder", ha concluido.