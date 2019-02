La UE deja claro a May que debe presentarse a la cumbre de marzo con respaldo

Sharm El Sheij , 24 feb .- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dejó hoy claro a la primera ministra británica, Theresa May, que necesita tener un plan de futuro con respaldo británico de cara a la cumbre comunitaria del 21 y 22 de marzo en Bruselas, explicaron fuentes europeas.

Tusk reaccionó así tras hablar con May durante media hora en una reunión bilateral al margen de la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Liga Árabe, en la que la mandataria británica le trasladó su intención de volver a someter a votación el acuerdo del "brexit" en el Paramento antes del 12 de marzo.

El grueso de la conversación, explicaron las mismas fuentes, se centró precisamente en "asuntos logísticos y de calendario", pues se va terminando el tiempo para conseguir un "brexit" con acuerdo antes del 29 de marzo.

"No vamos a discutir de nuevo hasta que traiga un texto que tenga el respaldo del parlamento británico", añadió a Efe otra fuente diplomática.

El primer acuerdo entre Bruselas y Londres que May presentó al parlamento de Londres no consiguió su respaldo, por lo que los europeos no quieren volver a perder el tiempo en negociaciones que luego puedan hacer aguas en Westmister.

Sobre el nuevo margen temporal que May se ha dado para su "voto significativo" en el parlamento, se pronunció a su llegada a la cumbre el primer ministro austríaco, Sebastian Kurtz, quien afirmó que si no consigue un acuerdo con mayoría de cara a mediados de marzo debería haber una extensión del "brexit".

Pese a posponer la fecha de voto en el parlamento británico que se esperaba iba a producirse esta semana, dentro y fuera del Reino Unido pocos confían en que el "brexit" con acuerdo sea posible sin extensiones, aplazamientos que May sigue rechazando.

Fuentes europeas dieron por hecho que, si la "premier" británica no consigue respaldo el 12 de marzo, el parlamento le pedirá que demande una prórroga para la fecha de salida, a finales de marzo.

"Si solo hace falta una prórroga para tener tiempo de ratificar un texto, entonces con tres meses valdrá, pero si no es así, cada vez gana más fuerza la opción de posponer el brexit hasta veintiún meses", dijeron fuentes europeas.

Además de retrasar el divorcio, una extensión de esa magnitud obligaría a Reino Unido a celebrar el 26 de mayo elecciones al Parlamento Europeo, pues técnicamente seguirá siendo miembro de la UE, y jurídica y democráticamente no parece aceptable que los británicos pasen todo ese tiempo sin representación en la Eurocámara.

May aprovechará su coincidencia en Sharm El Sheik con sus colegas comunitarios para mantener otras bilaterales con, al menos, dos de sus todavía socios europeos, el primer ministro holandés, Mark Rutte, y el Taoiseach irlandés Leo Varadkar.

Aunque el "brexit" ha conseguido algo de atención en la primera cumbre histórica entre la UE y la Liga Árabe, todos los líderes europeos presentes dejaron claro desde antes de viajar a Egipto que de ningún modo habría avances significativos o incluso nuevos acuerdos entre Londres y Bruselas en Sharm El Sheik.

"No habrá una acuerdo en el desierto", señalaron fuentes europeas antes del evento y en referencia al enclave anfitrión, un complejo turístico a orillas del mar Rojo en la península del Sinaí.

Aunque se lograse el entendimiento, tampoco habría sido posible aprobar nada, dado que no todos los líderes europeos -faltan los de España, Francia, Letonia y Lituania- han acudido a la cumbre con la Liga Árabe.

Bruselas y Londres siguen negociando después de que la Cámara de los Comunes rechazara en enero el acuerdo de salida alcanzado entre el Gobierno británico y la UE.

Los parlamentarios británicos pidieron a May renegociar la salvaguarda para evitar una frontera física en Irlanda incluida en ese pacto.

Sin embargo, la Unión Europea rechaza reabrir el pacto de retirada, pese a la insistencia de May, de modo que el proceso de salida se encuentra estancado a menos de cuarenta días del 29 de marzo, la fecha prevista del "brexit".

Aun así, Londres y Bruselas han intensificado sus contactos en las últimas semanas para buscar una salida a la marcha del Reino Unido de la UE.