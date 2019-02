Campos: "En esta Copa ha fracasado deportivamente nuestro club y entrenador"

Las Palmas de Gran Canaria, 24 feb (EFE).- El vicepresidente del Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, Juan Manuel Campos, ha dicho este domingo a Efe que la Copa de la Reina de voleibol ha constituido "un fracaso" tanto para el equipo isleño como para su entrenador, Daniel López.

"Desde el punto de vista organizativo y de asistencia de público estoy muy contento, pero deportivamente hemos fracasado al no pasar de la ronda de cuartos de final. Debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad y de la calidad que tiene nuestro equipo, y hemos vuelto a fracasar al igual que lo hicimos en la pasada edición de Tenerife", ha subrayado.

El dirigente del conjunto grancanario discrepa con el entrenador, que manifestó tras ser eliminado este viernes por el Dimurol Libby's tinerfeño que no cabía interpretar esa derrota como un fracaso, al argumentar que el rival es el vigente subcampeón liguero y que posee una gran plantilla.

"Nuestro técnico no puede poner excusas, porque ha sido un fracaso del club y de él. Hemos organizado esta Copa para intentar ser campeones y fuimos eliminados en el primer partido dando una imagen lamentable. Con todo, es cierto que el choque se complicó algo más con la lesión de Lydia Alonso", ha señalado.

Asimismo, Juan Manuel Campos no ha querido a entrar a valorar el escaso protagonismo en ese encuentro ante Dimurol Libby's de la jugadora americana Kylee Zumach, fichada como refuerzo para esta competición.

"No quiero entrar en cuestiones técnicas porque no lo he hecho nunca. En nuestro club cada entrenador tiene libertad para tomar las decisiones que considere oportunas, pero obviamente hemos fichado a una jugadora para que juegue, sobre todo cuando el equipo no responde, y si el técnico no la pone es decisión solo de él", ha manifestado.

Finalmente, Campos está convencido de que la solución para salir del bache por el que atraviesa el equipo -acumula cuatro derrotas consecutivas, tres en la Liga y una en la Copa-, es "trabajar más y tener más confianza".

"Ahora debemos centrarnos en meternos entre los cuatro primeros de la fase regular de la Liga Iberdrola para disputar el título porque, de no conseguirlo, sería otro fracaso más. Nuestro equipo tiene un nivel alto, como vimos cuando ganó al líder Logroño, porque atesora mucha calidad. Ahora nuestras profesionales deben demostrarlo", ha concluido el dirigente grancanario.