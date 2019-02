Calvo carga contra quienes quieren romper la Constitución o apropiársela

(Actualiza la NA7097 con más declaraciones de Carmen Calvo)

Lugo, 24 feb (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reivindicado este domingo que el PSOE es "garantía" de la Constitución y ha cargado contra quienes la quieren romper, en referencia a los partidos secesionistas, y contra quienes se la quieren apropiar, en alusión a PP y Ciudadanos.

En un acto en Lugo con socialistas gallegos, Calvo ha defendido que en entusiasmo, coherencia, esfuerzo, defensa del país, de su democracia y de su Constitución, al PSOE "no le da lecciones nadie".

"Somos la garantía de la Constitución, de España y de la democracia. Lo somos y lo hemos demostrado durante los últimos ocho meses todas las semanas", ha proclamado Calvo.

"A esta Constitución, a nuestra democracia, los socialistas hemos contribuido los que más. Nadie va a decirnos que son constitucionalistas sin nosotros", ha continuado.

En su intervención ha cargado contra Ciudadanos y su intención de no pactar con el PSOE ni con Pedro Sánchez, un partido relativamente nuevo y que ha tardado "cinco años", ha afirmado, en pasar "de la socialdemocracia a abrazarse a Vox" en Europa y en el siglo XXI.

"No se puede decir a los socialistas lo que ha dicho, que pactarán antes con Vox que con el PSOE. Les va a costar muy caro, pero no se lo vamos a decir nosotros, se lo van decir las urnas", ha asegurado.

"Venían a innovar y a regenerar y se han abrazado a la peor versión, a la aznarista del PP y finalmente a Vox", ha continuado.

También ha lamentado las políticas del PP durante los siete años anteriores a la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez y ha confesado que siente "miedo" cuando oye al partido de Pablo Casado decir que harán política "sin complejos", porque en su opinión eso quiere decir "sin límites" a la convivencia y al respeto institucional.

"El modelo del PP actual es Aznar, con varios ministros en la cárcel. Se llama regeneración, claramente", ha señalado.

Calvo ha insistido en que al PSOE "nadie le va a decir lo que es amar España". "Nadie nos va a devolver a la casilla de salida, ni siquiera a la España de la plaza de Colón, reducida, trina y una, que reivindicó que solo caben unos pocos, no todas y todos".

La vicepresidenta ha reivindicado también la tarea desarrollada en el Gobierno en los últimos ocho meses, "más que en siete años del PP", lo que demuestra que el PSOE es "un partido extraordinario y que sabe gobernar con 200 escaños y con 84".

"Hemos hablado con todo el mundo, si no, no habríamos aprobado las leyes y los Reales Decretos que han devuelto la alegría a mucha gente, porque la gente pensaba que la política ya no servía para dar respuesta a sus problemas. Hemos de estar orgullosos", ha señalado.

Calvo ha recordado que el PP, Ciudadanos y los partidos independentistas al final coincidieron "todos juntos en el Congreso" y votaron en contra de unos presupuestos que perseguían seguir construyendo España con una única técnica: "Tensionar y mentir".

"Hemos tenido que luchar cada día contra quienes han querido que la Constitución fuese suya, unos la querían romper y otros se la querían apropiar", ha criticado la vicepresidenta, que ha reprochado a PP y Ciudadanos que tuviesen "paralizado y amordazado" el Congreso desde la Mesa.

La vicepresidenta ha cargado también contra Vox, "un partido que representa a la ultraderecha" y al que se esperaba en España "en algún momento" dado el contexto internacional, pero de modo "minoritario, no de la mano de partidos como PP y Ciudadanos".

"Los partidos liberales y conservadores en Europa han hecho el trabajo de contener a la ultraderecha. La novedad española es que no lo hacen y no lo van a hacer. Y eso coloca al PSOE en el centro de la esperanza de tantos demócratas que llevan cuarenta años disfrutando de libertades y derechos", ha concluido.