Calleja: "Ellos han tenido desequilibrio y nosotros no"

Madrid, 24 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, admitió tras la derrota de su equipo por 2-0 en el estadio Wanda Metropolitano que el Atlético tuvo el "desequilibrio" que le faltó a su equipo a la hora de finalizar sus ocasiones.

"Era cuestión de acierto. La primera más clara la hemos tenido nosotros, mano a mano ante Oblak que ha estado acertado y después estaba muy parejo el partido, el Atlético estaba dominando, pero no inquietaba demasiado, pero en un desajuste lo han aprovechado y ahí ha estado la clave del partido, en ese desequilibrio que ellos han tenido y nosotros no", señaló Calleja tras el encuentro.

El técnico del 'submarino amarillo' insistió en que el partido estuvo "igualado" pero ante un rival que es "uno de los mejores del mundo" para sacar "algo positivo" hay que hacer "el encuentro perfecto".

Calleja mostró satisfacción por la evolución de su equipo, que sigue "compitiendo bien" y siendo "fiable", y apuntó que aunque venían al Wanda Metropolitano con "ganas de sacar algo positivo", en los próximos partidos se jugarán "realmente la salvación".

"No es un frenazo, conocemos la dificultad de venir al Wanda y el equipo al que nos enfrentamos. Veníamos a competir, a intentar ganar, lo hemos buscado, el Atlético ha hecho un partido muy serio, y nosotros salimos como veníamos, con fuerza", aseguró el entrenador del Villarreal.

"Ahora tenemos un calendario con seis partidos seguidos contra rivales directos, y ahí es donde el equipo tiene que sumar de tres en tres, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo vendrán más victorias", añadió.

El entrenador del Villarreal reconoció que fueron "más inocentes" que el Atlético en las áreas, y que el rival tuvo "más pegada" y "mejor uno contra uno". "Eso tenemos que exigirnos, estar más acertados en el área rival", agregó.

También valoró la "frescura" que aportaron Samu Chukwheze, Pablo Fornals y Gerard Moreno, y admitió que el centrocampista Santiago Cáseres, sustituido en la segunda parte, "arrastraba molestias" antes del encuentro, pero "no son graves" y las valorarán mañana.

En el segundo gol que recibieron de Saúl Ñíguez, reconoció que al defensor Víctor Ruiz le "sorprendió" la jugada. "No he hablado con él, pero a mí me ha dado la impresión de que él pensaba que el balón tocaría el larguero, le ha sorprendido la jugada y creo que no se esperaba que el balón tomara esa trayectoria", finalizó.