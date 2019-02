Bustinza: "Kondogbia me empuja y no me deja disputar el balón"

Leganés , 24 feb .- Unai Bustinza, defensa central del Leganés, consideró que el tanto de Geoffrey Kondogbia en el duelo que su equipo empató a uno contra el Valencia no debió subir al marcador al cometerse infracción sobre él.

"Yo lo he sentido clarísimo en el campo, no necesitaba las imágenes. Pero he vuelto a verlas y creo que es claro. Kondogbia es más grande que yo, me puede incluso ganar en la disputa, pero no ha sido así porque no me ha dejado disputar", dijo.

"Saca ventaja de los brazos, cuando voy a por el balón me empuja y no me deja disputar el balón. Es sorprendente que ni siquiera lo haya revisado pero hay que quedarse con cómo ha reaccionado el equipo", añadió en zona mixta.

El técnico contrario, Marcelino García Toral, opinó lo contrario en sala de prensa: "No tengo que valorar ninguna respuesta. Sé lo que ha pasado en el campo y el que tenga alguna duda que lo revise en las cámaras. Tengo muy claro cómo lo he sentido y cómo lo he visto, luego que cada uno saque sus conclusiones. Todas serán aceptables".

Preguntado sobre si es más fácil arbitrar al Leganés que a otros equipos, indicó: "No creo. Ha sido un error, lo que más duele es que habiendo más tecnología se ve. En general el equipo está siendo respetado y tenemos que seguir manteniendo las cosas buenas porque es lo que nos va a ayudar a conseguir resultados, no dispersarnos en otras cosas".

La próxima jornada repetirán como locales ante el Levante, esta vez un lunes: "Lo que es al aficionado no le favorece porque todos tenemos que trabajar, habrá muchas familias que no puedan venir con los pequeños. Imagino que se sacará rendimiento pero para nosotros, que lo importante es estar con nuestra gente y que nos apoye, no es favorable".

Pese a todo espera que sigan manteniendo la solidez en casa, pues solo han perdido un duelo oficial ante su público este curso: "Aquí nos sentimos muy fuertes. Hay que mejorar fuera pero aquí tenemos que tratar de mantener esta línea porque para nosotros es muy importante".