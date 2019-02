Todo listo en Los Ángeles para unos Óscar sin presentador pero muy musicales

Los 聲geles , 23 feb .- Los 聲geles tiene ya todo preparado para la 91 edici鏮 de los 茳car, unos premios en los que, al margen de aspirantes de renombre como "Roma", "The Favourite" o "Green Book", destaca la ausencia de un presentador en la gala y la presencia de mucha msica en la ceremonia.

El Teatro Dolby, en pleno coraz鏮 del Paseo de la Fama, albergar desde las 17 horas del domingo (1.00 GMT del lunes) unos 茳car marcados por los tropiezos de la Academia de Hollywood, que tuvo que renunciar a ideas tan controvertidas como entregar una estatuilla a la mejor pel獳ula popular o presentar algunos galardones en las pausas publicitarias.

Poco de esto importar cuando las estrellas comiencen a desfilar por los 275 metros de alfombra roja (de color burdeos, en realidad) instalados en Hollywood Boulevard y que simbolizan el comienzo de una de las veladas m嫳 glamurosas del planeta.

Con todos los preparativos ya casi finalizados tras d燰s de trabajo, en Los 聲geles solo queda mirar al cielo y cruzar los dedos.

La ciudad californiana ha pasado por un invierno especialmente hmedo y fr甐 (en algunas zonas del condado de Los 聲geles nev esta semana), aunque para el domingo se prev, por fortuna, un d燰 despejado con una temperatura m嫞ima de 18 grados.

Con la habitual carpa transparente para que las figuras del cine no pasen m嫳 fr甐 del necesario, la alfombra roja ser escrutada al mil璥etro por los 735 afortunados espectadores que podr嫕 verla desde las gradas y por los 306 medios de comunicaci鏮 que cuentan con acreditaci鏮 para cubrir los 茳car.

Dentro del auditorio, con capacidad para 3.300 personas, llegar el turno de ver qu han decidido los 7.902 miembros de la Academia que ten燰n derecho a voto, segn los datos oficiales difundidos por los organizadores.

Al margen de los ganadores, la atenci鏮 de Hollywood est puesta en ver c鏔o resuelven los responsables de la gala la ausencia de un presentador despu廥 de que Kevin Hart renunciara a ser el maestro de ceremonias debido a una pol幦ica por una serie de antiguos tuits hom鏹obos.

A priori, la receta de la Academia para suplir este vac甐 se basa en estrellas y mucha msica.

En un a隳 triunfal para musicales como "A Star is Born" y "Bohemian Rhapsody", la gala de los 茳car comenzar a tope de revoluciones con la actuaci鏮 en directo de Queen junto a Adam Lambert en el papel de Freddie Mercury.

Tambi幯 habr espacio para las canciones nominadas al 茳car, aunque finalmente Kendrick Lamar y SZA no se presentar嫕 en nombre de "Black Panther" por problemas log疄ticos.

S estar嫕 Bette Midler por "Mary Poppins Returns", Jennifer Hudson por "RBG", Gillian Welch y David Rawlings por "The Ballad of Buster Scruggs", y, por supuesto, una de las parejas del a隳: Lady Gaga y Bradley Cooper defendiendo en vivo la qu璥ica de "A Star is Born".

El toque latino correr por cuenta de Gustavo Dudamel, que al frente de la Filarm鏮ica de Los 聲geles pondr la msica al segmento en el que se recuerda a las figuras del cine fallecidas en el ltimo a隳.

Por otro lado, y a falta de un presentador, la Academia ha confirmado a un gran nmero de celebridades que anunciar嫕 los premios, entre los que figuran Javier Bardem, Emilia Clarke, Samuel L. Jackson, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Brie Larson, Jennifer L鏕ez, Charlize Theron, Chadwick Boseman, Daniel Craig, Michael B. Jordan, Chris Evans, Melissa McCarthy, Jason Momoa o Sarah Paulson.

Una curiosa novedad ser ver a famosos no relacionados con el cine, como el chef espa隳l Jos Andr廥 o la tenista estadounidense Serena Williams, introduciendo las candidatas a mejor pel獳ula.

Cuando termine la gala, cuyos responsables quieren que se ajuste a las tres horas de duraci鏮, comenzar una de las noches m嫳 largas y festivas del a隳 en Los 聲geles.

En esta ocasi鏮, la celebraci鏮 oficial de los 茳car, el denominado Governor's Ball, contar este a隳 en su men con jam鏮 ib廨ico de la empresa espa隳la Cinco Jotas.

Y fuera de los actos oficiales, actrices como Eva Longoria o Karla Souza se unir嫕 en una fiesta a La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar para seguir los 茳car y celebrar el 憖ito de "Roma", que ha llevado al cine los problemas laborales de las empleadas dom廥ticas.