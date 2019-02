Tigres aún no es candidato a pelear el campeonato, dice defensa Salcedo

Guadalajara , 22 feb .- El defensa mexicano Carlos Salcedo consideró hoy que es "muy pronto" para considerar a Tigres como un candidato al título del Clausura 2019 del fútbol mexicano, pues el equipo va partido a partido y piensa en avanzar en la Liga de campeones de la Concacaf.

"Falta mucho, no podemos hablar de eso todavía, tenemos que dar la vuelta contra Saprissa en casa y después ir semana tras semana. No me gustaría ser preso de las palabras y decir que vamos por el campeonato sin antes haber calificado", afirmó.

En el partido de ida de octavos de final de la Liga de Concacaf Tigres cayó ante el Saprissa del fútbol de Costa Rica y buscará sacar el partido como local la próxima semana para avanzar a la siguiente ronda.

En el Clausura el conjunto universitario derrotó este viernes al Atlas en el último minuto con un penalti anotado por el francés André Pierre Gignac.

Con esta victoria, Tigres se ubica como líder del torneo con 19 puntos de 24 posibles, al sumar seis triunfos, una derrota y un empate.

Salcedo afirmó que "se siente bonito" que el equipo se mantenga fuerte y peleando por estar siempre en los primeros lugares.

"No hay presión tenemos un gran plantel y sabemos el gran equipo que somos, nos prepara así el técnico toda la semana, vamos por buen camino y debemos tener ese buen hábito de sacar los triunfos fuera y dentro de casa", afirmó.

El defensa aseguró que esperaban a un Atlas difícil por jugar en casa pero Tigres supo manejar el partido.