Dakar, 23 feb (EFE).- A veinticuatro horas de unas elecciones que se prevén reñidas, Dakar vive este sábado en calma, en un Senegal expectante ante quién será su próximo presidente.

Aunque los discursos de los aspirantes al sillón presidencial concluyeron ya anoche, los carteles a lo largo y ancho de la capital recuerdan a los ciudadanos los candidatos por los que podrán optar mañana.

"Dakar vota Macky Sall en la primera vuelta", puede leerse en los mensajes de campaña del actual presidente senegalés.

"Por un Senegal ganador", rezan los carteles de Idrissa Seck, y "Sonko, el futuro es ahora", dicen los de Ousmane Sonko, el opositor más joven.

"La gente está tranquila, solo esperamos para votar mañana por la mañana muy pronto", cuenta Djibril, un joven senegalés de 28 años y en paro.

Y continúa: "La gente está muy decidida a ir a votar y, aunque algunos no digan quién es su candidato, todo el mundo sabe a quién va a votar".

Estos comicios presidenciales están muy reñidos y los analistas no se atreven a poner la mano en el fuego por un resultado u otro.

Si hace tres semanas, antes de que se iniciara la campaña, muchos estaban convencidos de que Macky Sall lograría la reelección en primera vuelta, hoy esa posibilidad está en duda y el debate servido.

"Macky Sall quiere conseguir el 51% de los votos en la primera vuelta porque, si no lo obtiene, tendrá que ir a segunda y no le conviene", considera Djibril.

"Pero le será difícil ganar las elecciones en primera vuelta", matiza el joven, argumentando que las tres ciudades donde está casi la mitad del electorado (Dakar, Thiès y Diourbel) no son feudo de Macky Sall.

En su opinión, el principal rival de Sall es, en realidad, la participación y, cuanto más alta sea, más en peligro estarán sus opciones.

"¡Es imposible que Macky gane en la primera vuelta", estima, por su parte, Ousmane, un vendedor local de café.

Macky Sall lucha por su continuidad en el poder contra cuatro opositores, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niand y Issa Sall, pero sus rivales más destacados son los dos primeros.

El exprimer ministro Seck es la tercera vez que se presenta a unas presidenciales, por lo que estás elecciones son claves para él.

Sonko, por su parte, es el candidato más joven y es conocido por su discurso "antisistema" en el que critica la mala gobernanza, la corrupción y el neocolonialismo francés.

Los apoyos de los candidatos pueden distinguirse por territorios: el feudo de Macky Sall se encuentra en el norte de Senegal, el de Idrissa Seck en el centro y el de Ousmane Sonko en el sur.

Dakar, por otro lado, es territorio del exalcalde Khalifa Sall, cuya candidatura fue rechazada por el Tribunal Constitucional por estar condenado por corrupción. No obstante, él ha dado su apoyo a Idrissa Seck y se espera que quienes respaldan a Khalifa Sall le den su voto.

"Yo he perdido mi tarjeta porque me la robaron al quitarme la cartera, así que no voy a votar", lamenta desde Dakar un imán.

Si pudiera votar, comenta Cissé, optaría por Seck: "Estoy contra Macky Sall. No ha hecho nada en el ámbito social, si estás enfermo te mueres".

Mohamed, dueño de una pequeña tienda de ultramarinos, prefiere no decir a quién votará y considera que, aunque haya habido mucha polémica sobre el rechazo de dos candidatos por el Tribunal Constitucional (Khalifa Sall y Abdoulaye Wade), que haya sólo cinco aspirantes a los que poder escuchar es mucho mejor que oír a catorce, como ocurrió en 2012.

"No sé quién va a ganar, pero creo que será Macky Sall en primera vuelta, aunque está muy ajustado", declara Mohamed.

El taxista Assane revela, por su lado, que aún no sabe a quién votará.

"El otro día vi un vídeo de Sonko, tiene un buen discurso", añade.

Pero Mohamed, en el mismo sentido, desconfía: "También Macky Sall decía que haría cosas que luego no cumplió, estamos acostumbrados a esto, así que no es fácil creer sus discursos porque cambian cuando llegan al poder".

En lo que sí coinciden los entrevistados es en que no creen que vaya a haber violencia durante la jornada electoral.

"Los senegaleses somos tranquilos, nos gusta la paz", asegura Djibril.