La segunda mentira y el placer culpable del grupo Embusteros

Córdoba, 23 feb (EFE).- Hay un dicho que reza "Si me mientes una vez, la culpa es tuya; si me mientes dos veces, la culpa es mía" que bien se podría aplicar a la banda cordobesa Embusteros, un conjunto de músicos que han ido creciendo festival a festival a base de vender como 'indie' un discurso que estaba mucho más cerca del rock de toda la vida.

Un placer culpable, casi se podría decir sobre este grupo, que en 2017 puso patas arriba el festival Sonorama de Aranda de Duero -que viene a ser para los indies como El Rocío para los romeros- con las canciones de su primer disco, 'La verdad' (Warner Music, 2017), y que este verano, tal y como cuenta la banda a Efe, esperan hacer lo propio con los temas del segundo, 'Pequeño Universo' (Sideral), un trabajo que acaba de ver la luz.

Los Embusteros son cuatro: José Espín (voz principal y bajo), Germán Muñoz (guitarras y coros), Rafa Urbano (guitarra y coros) y Faly (batería), y han empezado la promoción del nuevo disco en Córdoba, con un pequeño concierto improvisado en Discos Vitalogy, una de esas pequeñas tiendas que aguantan en las ciudades pequeñas con las paredes llenas de discos las embestidas de la comercialización digital actual.

En ese marco chico, Embusteros han presentado 'Pequeño Universo', un disco que, según José, el cantante principal, "es un álbum mucho más maduro" al que se le ha dedicado mucho más tiempo hasta dar con un sonido "más redondo" y, especialmente, con unos textos más trabajados y que, se asegura, "es lo que más va a sorprender de este álbum".

"La verdad es que no somos muy amigos del tiempo y de las prisas en esto de la música. De hecho, este álbum lo hemos preparado sin mirar el reloj, prestando la atención necesaria a cada canción. Pero, por otro lado, no tenemos 20 años y no podemos permitirnos el lujo de sacar un disco cada cinco. Creo que quizás, más que los tiempos, hay que cuidar la música", remarca el líder de la banda, que tiene cerrada ya una veintena de conciertos para los próximos meses por toda España, incluidos varios festivales importantes.

En este sentido, la banda reconoce que sí han medido los tiempos. "Hemos sacado el disco ahora porque queremos llegar a verano con el disco rodado", especifica el guitarrista Rafa.

"Este disco es carne de cañón de festivales, y para estar en el circuito es importante que el disco tenga cierto rodaje para poder presentarlo a los distintos festivales nacionales", apostilla José, que remata: "A nosotros lo que nos gusta es tocar, haga frío o calor".

El nuevo trabajo ya cuenta con algunos adelantos en la calle, que hacen pensar en un disco con un acabado mucho más moderno, por la inclusión más decidida de matices electrónicos, si bien el cantante asegura que Embusteros es "una banda de rock donde siempre han predominado las guitarras por encima de todo".

"Nos gusta jugar con los distintos elementos que tenemos a nuestro alcance pero teniendo siempre en cuenta una máxima: la canción por encima de todo. En este sentido, no nos ponemos límites. Quién sabe, igual en el próximo desaparecen las guitarras", afirma José, ante el reproche irónico de Rafa, el guitarrista.

De lo que ninguno tiene dudas es de que 'Pequeño Universo' es un "disco para el directo" y que no tiene ninguna mentira dentro, sino un puñado de canciones que solo buscan encontrar a su público, en un momento en que la industria de la música se ha vuelto un mundo complejo.

En este sentido, aunque Embusteros arranca su gira nacional en Córdoba, no se sienten en ningún caso "profetas en su propia tierra".

"A uno siempre le gusta sentirse arropado y querido en casa y, la verdad, esto nunca ha sido así. No obstante, somos muy testarudos y confiamos en que esa tendencia algún día cambiará. Nada nos haría más ilusión", afirma José.