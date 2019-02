Del Potro: "Luché hasta el último punto del partido"

Redacción Deportes, 23 feb (EFE).- "Luché hasta el último punto del partido", dijo el argentino Juan Martín del Potro para resumir su derrota ante el estadounidense Mackenzie McDonald en los cuartos de final del torneo de Delray Beach.

El tandilense, que ha tenido dolores en su rodilla durante toda la semana, sucumbió ante McDonald por 6-3, 3-6 y 7-6 (5) después de dos horas y 18 minutos, en unos cuartos de final que marcaban el número 80 de su carrera, y en el primer torneo que disputaba después de estar parado por lesión durante 131 días.

"Hoy no me sentía lo suficientemente bien para jugar, pero quería hacer mi mayor esfuerzo y creo que lo hice bien", dijo 'Delpo' en declaraciones a la página web del Atp Tour.

"Luché hasta el último punto del partido, tuve mis oportunidades, pero es difícil ganar un partido de esta manera. No podía correr al cien por cien y en el final si te sientes cansado o si no tienes esa confianza para moverte no es fácil", añadió.

McDonald se enfrentará este sábado contra el moldavo Radu Albot, que superó al local Steve Johnson por 1-6, 6-3, 7-6 (5). En la otra semifinal se enfrentarán el estadounidense John Isner y Daniel Evans. El norteamericano se impuso por 7-6 (2), 6-4, ante el francés Adrian Mannarino, mientras que el británico eliminó a Andreas Seppi por 6-4, 6-4.