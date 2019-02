El Logroño compitió ante el Berlín hasta que se quedó sin fuerzas

Logroño, 23 feb (EFE).- El Logroño La Rioja ha encajado hoy su segunda derrota en la fase de grupos de la Copa EHF por 29-34, ante el Füchse Berlín, el favorito al título, que se ha llevado la victoria en la recta final, cuando a los españoles les han faltado las fuerzas.

El potencial del equipo alemán exigió un gran esfuerzo a los riojanos desde el inicio y así compitieron gran parte del choque; pero cuando les empezaron a fallar las piernas y las ideas su rival demostró su calidad para llevarse el triunfo por un margen más amplio del que hubiera merecido.

El equipo alemán quiere revalidar el título de la Copa EHF y para ello ha conformado una plantilla amplísima y con jugadores de talla internacional en todos sus puestos.

Algo que impondría respeto prácticamente a cualquier rival aunque hoy no lo hizo al Logroño La Rioja, que por momentos realizó uno de sus mejores encuentros de las últimas temporadas.

El conjunto español sabía que su papel de hoy dependería de la "raza" que mostrara para no dejarse amedrentar y desde el principio sacó partido a su insolencia ante un rival que simplemente esperaba, fiado a su superioridad.

Los "latigazos" de Junior Scott marcaron todo el primer tiempo, en el que la defensa alemana no supo frenar al francés, que prácticamente marcó todo lo que lanzó, 8 goles antes del descanso.

Su acierto y la pelea de Kusan y Moreira con los gigantescos pivotes alemanes fue lo mejor del equipo riojano, que defendía con intensidad y solidaridad en todos sus jugadores.

Así, por momentos pareció descentrar a un Berlín que no esperaba tanta resistencia, pero que se valía de la movilidad de uno de sus jugadores "grandes", Schmidt, y de la velocidad de Holm para seguir cerca en el marcador.

De hecho, tras un gran esfuerzo, el Logroño La Rioja llegó al descanso solo con un gol de ventaja, demasiado poco para el rival que tenía enfrente.

Sobre todo porque el Berlín le dio una velocidad más a su juego en el segundo tiempo y empezó a mostrar más variantes en su juego que antes.

Aún así, el Logroño aguantó el envite y corrió todavía más para seguir por delante un cuarto de hora.

Pero empezó a pagar el sobre esfuerzo, a tener cada vez menos claras las ideas y a cometer errores imperdonables ante el rival que tenía enfrente; además Scott ya no veía puerta y la defensa alemana controlaba más que antes a Moreira.

Así, en menos de tres minutos, del 13 al 16, el equipo riojano pasó de ganar por dos goles (22-20) a verse por detrás (23-24).

Ya no volvió a equilibrar el partido; al revés, el Berlín vio que podía hacer sangre y aprovechó para llevarse la victoria por una diferencia que "maquilla" su papel en Logroño y que no refleja el esfuerzo hecho por el equipo español. David esta vez no pudo con Goliat.

Ficha:

29.- Logroño La Rioja (16+13): Hernández (p), Ilic, Kusan (2), Scott (9), Javier Muñoz (7,1p), Fekete (1), Kukic (1), Sánchez Migallón (3,2p), Moreira (2), Eduardo Cadarso y Garciandía (4).

34.- Füchse Berlín (15+19): Heinevetter (p), Wiede (5), Elisson (5), Gojun, Lindberg (7,2p), Simak (2), Marsenic (3), Semisch (p), Holm (5), Schmidt (4), Matthes (1), Reibky (1), Zachrisson (1).

Parciales: 1-1, 4-5, 6-7, 11-10, 13-12, 16-15 (descanso) 18-17, 20-19, 23-22, 24-26, 26-29 y 29-34 (final).

Árbitros: Jurinovic y Mrvica (Croacia). Excluyeron por dos minutos al local Sánchez Migallón; y a los visitantes Gojun, Simak y Marsenic (2 veces).

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa EHF, disputado ante unos dos mil espectadores en el Palacio de los Deportes de La Rioja.