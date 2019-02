Herrera: "No voy a tirar la toalla con este equipo"

Alcorcón , 23 feb .- Paco Herrera, entrenador de la UD Las Palmas, lamentó la derrota en Santo Domingo frente al Alcorcón y declaró que, pese a que están a siete puntos de la promoción y solo han ganado una vez fuera de casa, no va a tirar la toalla con este equipo.

La UD Las Palmas perdió en Alcorcón tras encajar dos goles en la segunda mitad. Uno de Esteban Burgos de penalti y el otro de Fran Sandaza tras un saque de esquina.

"No voy a arrojar la toalla mientras esté aquí. Una victoria fuera de casa en toda la temporada no te da para aspirar a todo y eso es lo que le sucede al equipo. Somos capaces de hacer cosas muy buenas en casa y fuera conseguimos empatar, pero no más", dijo Herrera, en conferencia de prensa.

"En la primera parte hemos sido mejores, tuvimos oportunidades de gol, pero después, en nada, se te va el partido y a veces no tienes suerte hasta en las decisiones arbitrales. Parece ser que ha habido dos penaltis claros. Si es así tampoco tienes suerte en esos momentos. Al final, fuera de casa, la suerte hay que buscarla. Hay que ser más competitivos y mejores para ganar", confesó.

Paco Herrera fue preguntado por su futuro y el técnico catalán fue claro. "Mi puesto no es una cuestión que me tenga que preocupar. Temo que no mejoremos y que sigamos siendo el mismo equipo que hace bien cosas en casa pero fuera no termina de ganar", concluyó.