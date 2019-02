Backstreet Boys, Becky G y el legendario Raphael destacan en Festival de Viña

Santiago de Chile, 23 feb (EFE).- Los Backstreet Boys retornan al Festival de Viña del Mar tras 21 años desde su primera actuación en el evento musical más importante de Latinoamérica, donde también se escucharán las baladas del legendario Raphael y la música más urbana de la mano de los exitosos Becky G y Bad Bunny.

Esta edición del Festival Internacional de la ciudad de Viña del Mar, que mira al Pacífico, se celebrará del 24 de febrero al 1 de marzo en el anfiteatro de la Quinta Vergara que tiene capacidad para unos 15.000 espectadores.

El quinteto estadounidense, conocido por sus éxitos pop como "I Want It That Way" (1999) o "Everybody" (1997), ha generado un gran expectación en el público, que agotó en pocas horas las entradas del jueves, el día en que actuará esta "boy band" de fama mundial y la cantante pop Cami Gallardo, una de las chilenas más escuchadas en Spotify en 2018.

Los Backstreet Boys, que cuentan con 25 años de carrera a sus espaldas, presentarán en el certamen musical su nuevo álbum "DNA" , lanzado a finales de enero, que incluye el sencillo "Don't Go Breaking My Heart", nominada en los últimos Premios Grammys a mejor canción del año, en la categoría de grupos.

Por su parte, el músico español Raphael regresará por sexta vez al escenario de la Quinta Vergara para compartir con el público chileno, al que visita de forma asidua, sus míticas baladas románticas.

El cantante de "Mi gran noche" (1968), "Cierro mis ojos" (1968) y "Yo soy aquel" (1966), entre muchos otros éxitos, se enfrentará al público de Viña del Mar junto a la cantante mexicana Yuri, que también ha pisado en numerosas ocasiones las tablas del festival más extenso del mundo al contar con seis jornadas consecutivas.

La más benjamina de esta edición es la cantante estadounidense Becky G, quien a sus 21 años se ha situado en el panorama de la música más urbana con los sencillos "Sin Pijama" (2018) y "Mayores" (2017), este último lanzado en colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny, quien aportará una dosis de trap a la última noche del certamen.

El joven cantante de Puerto Rico también colaboró recientemente en el tema "Está rico" con su compatriota Marc Anthony, el ex de la actriz y cantante Jennifer López -quien estuvo a punto de venir- que abrirá la tercera noche de este espectáculo.

Ese mismo día, el artista español David Bisbal se presentará por tercera vez en el escenario de la Quinta Vergara con sus canciones más populares y sus últimos sencillo "Perdón" y "A Partir de Hoy".

La noche del reggeaton la protagonizarán este domingo el colombiano Sebastián Yatra y el dúo Wisin y Yandel.

Con más de 10 millones de seguidores en la red social Instagram, Yatra, que se dio a conocer en 2016 con "Tracionera", es uno de los artistas más esperados para el público joven de esta edición.

La cuarta jornada del festival estará protagonizada por los reconocidos artistas mexicanos Marco Antonio Solís, un habitual del certamen de la ciudad jardín con sus melodías románticas, y Carlos Rivera, quien puso voz a la canción "Recuérdame" de la película Disney-Pixar Coco (2017), que ganó el Óscar a la mejor película animada y mejor canción original.

En definitiva, la sexagésima edición del festival más importante de la región tiene una parrilla de artistas que busca convencer a un público muy diverso, que hace años fue bautizado como 'El Monstruo' por la forma implacable de abuchear a un artista cuando no es de su agrado.

Entre las actuaciones de los 12 cantantes invitados, se desarrollará como cada año la competencia internacional y folclórica, que permite que jóvenes promesas puedan mostrar sus canciones al mundo, aunque ambos concursos suelen pasar desapercibidos con tanto rostro conocido.