Arrimadas: España precisa un Gobierno que no dependa de partidos separatistas

Madrid, 23 feb (EFE).- La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido hoy que se necesita un Gobierno de España que entienda "muy bien lo que pasa en Cataluña" y "que no dependa de partidos separatistas" y que por ello ha decidido dar el salto a la política nacional para que Albert Rivera sea el presidente de la Nación.

En una entrevista en la Sexta, Arrimadas ha afirmado que si su partido gobierna España lo hará "desde el centro" y ha insistido en que Cs no pactará con el PSOE ni con Pedro Sánchez, si bien no cierra la puerta a la izquierda que no pacte con los separatistas.

Además, ha apuntado que se puede tener un gobierno independiente con personas de la sociedad civil.

Así mismo, ha indicado que si Cs llega a La Moncloa volverá a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, al afirmar que "hay mucha gente en Cataluña que está esperando que se aplique".

Ha advertido de que la única opción que tiene Sánchez de seguir en La Moncloa "pasa por los separatistas", cuando el primer paso para solucionar el problema de Cataluña es tener un Gobierno que no dependa de ellos, agregó.

Arrimadas ha considerado también que Pedro Sánchez se "ha salido del constitucionalismo" y que el abandono que han sufrido los constitucionalistas catalanes por parte de su Gobierno "ha superado con creces" al que tuvo con los gobiernos del PP.

Sobre su viaje a Waterloo, Arrimadas ha explicado que se trata de un acto de protesta de todo su grupo parlamentario y ha dicho que hablará con 30 medios de comunicación extranjeros y que "va a defender a millones de catalanes que se sienten insultados cada vez que habla Carles Puigdemont", con quien ha asegurado que no se reunirá.

Puigdemont "es un fugado" de la Justicia y por eso no se reunirá con él. Además ha hecho "huir a más de 5.000 empresas de Cataluña".

En cuanto a la situación de Venezuela, ha considerado que el país está "sometido a una tiranía asesina" y que la comunidad internacional ha reaccionado y reconocido como presidente encargado a Juan Guaidó, por lo que espera "que se siga mojando" para que haya un proceso de transición y se instaure la democracia.

También ha indicado que el gobernante venezolano Nicolás Maduro "prefiere que esté Pedro Sánchez a Albert Rivera de presidente de España".