Antunes: "Tengo el sueño de Europa, pero aún no hemos conseguido nada"

Getafe , 23 feb .- Vitorino Antunes, lateral izquierdo portugués del Getafe, reconoció que tiene "el sueño de jugar competición europea" la próxima temporada, aunque admitió que aún no han conseguido nada y tienen los pies en el suelo.

El Getafe tiene 39 puntos, acaricia la permanencia y está asentado en puestos europeos, un nuevo objetivo que cada semana que pasa parece más cerca.

"Estamos contentos con la victoria frente al Rayo, pero estar en puestos europeos lo vivimos de forma normal. Más allá del cuarto puesto que tenemos ahora, pensamos en el partido a partido porque esto es muy largo", dijo Antunes, que empieza a soñar despierto con esta posibilidad.

"Por soñar no se paga y yo tengo el sueño de jugar Europa. ¿Quién no lo va a tener?. Pero hay que tener los pies en el suelo porque no hemos conseguido nada aún, ni la permanencia", confesó.

El lateral portugués dijo que hablar mucho de Europa es "poner un peso encima de un equipo que tiene que estar tranquilo".

"A este equipo hay que dejarlo trabajar tranquilo y seguir con esta humildad que está dando resultados", concluyó.