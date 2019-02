Nueva York, 23 feb (EFE).- El club motero de los "聲geles del Infierno" ha decidido vender su legendaria sede en el neoyorquino barrio del East Village, un espacio que ha ocupado durante medio siglo.

Segn el diario The New York Post, el inmueble ser adquirido por la firma de un promotor inmobiliario por una cantidad que no ha sido desvelada.

La llamada "Iglesia de los 聲geles" ha sido el hogar del club en Nueva York desde finales de los a隳s sesenta y el edificio fue adquirido por la organizaci鏮 motera en 1977, segn algunas versiones por tan solo 1.900 d鏊ares.

Desde mediados de los a隳s ochenta, las autoridades intentaron confiscar el inmueble bajo la acusaci鏮 de que era un centro de consumo y tr塻ico de drogas, pero un jurado termin por rechazar sus argumentos en 1994.

La demanda contra el club se remontaba a 1985, cuando agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) registraron el edificio, donde se incautaron de anfetaminas y coca璯a y detuvieron a 15 personas.

Entre los arrestados estaba el entonces presidente del club Sandy Alexander, quien en 1987 se declar culpable de vender coca璯a y pas varios a隳s en la c嫫cel.

Los "聲geles del Infierno", conocidos por sus Harley-Davidson y por sus actitudes violentas, nacieron en California despu廥 de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de su historia han sido considerados por muchos cuerpos de polic燰 como una banda criminal.

En Nueva York, los "聲geles del Infierno" son desde hace d嶰adas una presencia constante en el East Village, el barrio de Manhattan epicentro entre otras tendencias de todo el movimiento punk en la ciudad.

La sala de conciertos CBGB, donde se dieron a conocer bandas como los Ramones, Blondie, Talking Heads o Television, estaba situada a poco m嫳 de una manzana del local ocupado por los moteros, que durante a隳s frecuentaron el establecimiento.