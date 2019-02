Alonso: "Cuando me lesioné confiaba en mi equipo y no creía que perderíamos"

Las Palmas de Gran Canaria, 23 feb (EFE).- La jugadora coruñesa del Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, Lydia Alonso, ha dicho a Efe que cuando se lesionó en el primer set del encuentro de cuartos de final ante Dimurol Libby's de Tenerife confiaba plenamente en su equipo y que nunca creyó que fuese a perder.

La internacional del conjunto grancanario ha rememorado cómo se produjo su lesión que, según manifestaron los técnicos de ambos conjuntos al término del choque,tuvo una influencia muy importante en el desarrollo del mismo.

"Fui a saltar al bloqueo y caí con la punta de mi pie derecho y se me torció. Caí por mi propio peso y sin que pisase a nadie. La buena noticia es que no tengo nada roto, ni fractura de hueso ni de ligamento, sino que sufro un esguince un poco fuerte que me mantendrá diez días de reposo y, después, con rehabilitación iré mejorando poco a poco", ha asegurado.

La jugadora, resignada por su mala fortuna, intenta al menos buscar consuelo con el hecho de que el percance no ha sido grave.

"Ha sido muy mala suerte, pero tengo que ser positiva, porque sé que estas cosas ocurren. Sí es cierto que, tras lesionarme, viví unos instantes desesperantes, porque intenté volver a entrar en calor para regresar a la cancha, pero no pude porque el pie me dolía bastante", ha revelado.

Desde el banquillo, Lydia Alonso -cuyos padres se desplazaron desde Galicia para presenciar el enfrentamiento y se toparon con este infortunio- vio cómo su equipo quedaba eliminado por un concluyente 0-3.

"Admito que cuando me lesioné confiaba plenamente en mi equipo. No pensé en que íbamos a perder porque tenemos muy buenas jugadoras, aunque Dimurol también tiene buen equipo, jugó a gran nivel y nos tenía muy bien estudiadas", ha indicado.

Por otro lado, la central del 7 Palmas cree que su conjunto cambiará pronto su mala dinámica de juego y resultados.

"Los equipos pasan malas rachas y es imposible que puedan estar arriba todo el rato. Estoy convencida de que superaremos el mal momento actual (tres derrotas consecutivas en Liga más otra de Copa de la Reina), y volveremos a ser un equipo de verdad", ha finalizado.