Yalitza Aparicio, en un huracán mediático a pocos días de los Óscar

México, 22 feb (EFE).- Yalitza Aparicio, nominada al Óscar a mejor actriz por "Roma", vive un auténtico huracán mediático siendo portada de revistas, reconocida por legisladores mexicanos e incluso insultada por ser indígena.

La joven de 25 años ha protagonizado la portada de numerosas revistas de moda y se ha convertido en la primera mujer de ascendencia indígena en aparecer en la primera página de Vogue.

Este jueves, la revista ¡HOLA! la colocó en portada con un largo vestido rojo con escote y acompañó la imagen con varios titulares de una entrevista realizada a la actriz.

"Siempre me he sentido orgullosa de lo que soy y de quién soy", reza uno de los titulares, mientras que en otro asegura que no tiene ningún discurso preparado si gana el Óscar el próximo domingo.

No obstante, las críticas no tardaron en llegar. No hacia ella, pero sí hacia la publicación que habría retocado la imagen de la joven, la cual aparece algo más delgada e, incluso, con la tez más blanca.

"Unos la apoyan... otros la retocan", recogía este viernes el diario El Universal, uno de los periódicos más vendidos de México.

Y es que en anteriores portadas, como la ya icónica en Vogue, sí se respetó el color de piel de esta mujer oriunda del sureño estado de Oaxaca, uno de los más pobres del país.

En las redes, los comentarios sobre el abuso del Photoshop creció como la espuma.

La cuenta de Twitter "Malditos estereotipos", por ejemplo, criticó a ¡HOLA! por "resistirse a ver la belleza más allá de los estándares europeos".

Pero esta no es la única polémica en la que se ha visto esta joven, maestra de profesión sin experiencia en la interpretación previa a "Roma" de Alfonso Cuarón, que aspira a diez galardones.

En días recientes, el actor Sergio Goyri llamó a la actriz, de forma muy despectiva, "pinche india", a lo que ella respondió -según su mánager- con elegancia: "Los indios son de India".

Positivamente, el furor de "Roma" es más que evidente, pues aunque genera división de opiniones, es vista por muchos mexicanos como un ejemplo y reivindicación del cine nacional, y del país en sí.

Y el apoyo es más que evidente en escenarios tan inusuales como la política.

Este jueves, diputados mexicanos llamaron a que se respete la diversidad étnica y la riqueza cultural del país en el marco de un homenaje a la nominada a mejor actriz en los premios de cine más famosos.

Durante el reconocimiento a Aparicio "su trascendencia en el ámbito público", los diputados pidieron a los estados y municipios de todo el país que promuevan políticas y medidas para prevenir y erradicar la discriminación en todas sus expresiones.

Ajena a todo ello, o no, Yalitza Aparicio, todavía algo parca en redes sociales, escribió este jueves: "En los Ángeles, California", y acompañó el texto de varios corazones.

Los más de 1,1 millones de seguidores que suma en Instagram y sus casi 200.000 en Twitter seguirán sus vicisitudes en la meca del cine y su posible victoria este domingo. Que de hacerse efectiva, tendrá un sabor más mexicano que nunca.