Víctima de Montserrat da un ultimátum al abad para que dimita por encubridor

Roma, 22 feb (EFE).- El español Miguel Hurtado, que denunció abusos sexuales en el pasado por parte de un monje de la abadía de Montserrat, dio hoy un ultimátum al abad, Josep María Soler, para que dimita por encubrir los hechos o en caso contrario presentará una queja formal al Vaticano.

"Doy un ultimátum al abad de Montserrat. Ya he pedido antes su dimisión. Pero ahora le doy 72 horas, lo que dura este cónclave", afirmó Hurtado en referencia a la cumbre de obispos que se celebra en el Vaticano sobre el problema de los abusos a menores.

"Si el lunes no ha presentado su dimisión, yo haré una queja formal al Vaticano y entregaré toda la documentación y todos los vídeos pidiendo una visitación apostólica para que investiguen los gravísimos delitos que se han cometido durante décadas en Montserrat", añadió.

Hurtado participaba en una concentración de protesta contra los abusos sexuales a menores por parte de religiosos delante de la sede que tiene la orden de los benedictinos en Roma, junto a la iglesia de san Anselmo.

Fue precisamente un monje benedictino, Andreu Soler, ya fallecido, el que abusó supuestamente de Hurtado y otros entonces adolescentes, según las denuncias.

"Yo fui abusado por un monje benedictino, el abad no denunció los hechos, no abrió una investigación canónica, no informó al Vaticano", lamentó Hurtado.

Consideró que "la dimisión sería un mínimo, sería para comenzar" ya que "si el abad de Montserrat dimite o es cesado envía un mensaje muy fuerte a los líderes religiosos, obispos y superiores de órdenes religiosas de que a partir de ahora el encubrimiento te cuesta el puesto de trabajo".

Y añadió: "Si queremos que no vuelvan a suceder estos delitos es importante que los obispos, abades, cardenales denuncien siempre a la policía. Pero si no denunciar no les cuesta el puesto y no les pasa nada van a seguir encubriendo estos delitos".

Hurtado, que con otras víctimas de abusos está realizando una fuerte campaña en Roma y el Vaticano estos días, se ha mostrado muy "decepcionado" por la marcha de la histórica cumbre de obispos que comenzó ayer y asegura que el papa Francisco "no se toma en serio el problema".