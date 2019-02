Los vehículos nuevos que se vendan en 2040 tendrán que ser de cero emisiones

(Actualiza la EC5393 con declaraciones de la ministra)

Madrid, 22 feb (EFE).- Los vehículos nuevos que no sean de cero emisiones de dióxido de carbono (CO2) no se pondrán vender en España en 2040, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que hoy ha llevado al Consejo de Ministros su Marco Estratégico de Energía y Clima.

El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2021-2030 señala que, en ese período, se adoptarán las medidas necesarias de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como históricos, no destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones cero gramos de CO2 por kilómetro.

En el primer borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Energía y Clima, que se conoció en noviembre, se prohibía la venta y matriculación de vehículos diésel, de gasolina e híbridos a partir de 2040 y su circulación a partir de 2050.

En el texto del PNIEC conocido este viernes se introduce, según ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la "redacción literal" hecha por la Unión Europea, por la que se debe garantizar que en 2040 los vehículos nuevos deben ser de 0 gramos de emisiones de CO2 por kilómetro.

Ahora, como ha señalado la ministra Ribera durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros no se introduce.

Asimismo, el plan que se enviará a Bruselas señala que se trabajará con el sector del automóvil y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, lo que incluirá medidas de apoyo a la I+D+i.

En este sentido, ya se ha fijado un Plan de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2020, dotado con 562 millones de euros, para fomentar diferentes acciones (movilidad sostenible y conectada, rejuvenecimiento de las plantillas y mayor participación de la mujer, apoyo a la innovación en el sector y formación).

Asimismo, en el período 2021-2025 se destinarán otros mil millones de euros para facilitar la introducción de más vehículos eléctricos.

Con ello, el Ministerio para la Transición Ecológica confía en que, en las dos próximas décadas, el sector nacional de automoción se pueda posicionar ante la transición internacional que se va a producir.

También se pondrá en marcha un plan de acompañamiento al sector automovilístico y se creará una Mesa de Movilidad con la participación de todos los agentes implicados.

El PNIEC prevé que la penetración de renovables en el sector de la movilidad alcanzará el 22 % en 2030, a través de la incorporación de unos cinco millones de vehículos eléctricos (coches, furgonetas, motocicletas), aproximadamente el 16 % del parque móvil que se espera en 2030, y el uso de biocarburantes avanzados.

Para facilitar el despliegue de los nuevos vehículos limpios, las grandes instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos (aquellas que en el año 2018 tenga un volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo superior o igual a 5 millones de litros) deberán contar con al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kilovatios.

Esta medida afectará a un 9 % de las estaciones existentes, un millar, por valor de unos 31 millones, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.