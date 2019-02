Ucranianos conmemoran el quinto aniversario de la victoria del Euromaidán

Kiev, 22 feb (EFE).- Los ucranianos conmemoraron hoy el quinto aniversario del derrocamiento del entonces presidente, Víktor Yanukóvich, en la revolución popular del Euromaidán, en plena campaña de unas elecciones presidenciales de incierto resultado.

?Después de la matanza que tuvo lugar en esta plaza, ya nada es lo mismo. El espíritu del Euromaidán nos ha cambiado. Ucrania ha mejorado en muchos aspectos, pero aún hay mucho por lo que luchar", señaló a Efe Victoria Kish, una kievita de 32 años.

El 22 de febrero de 2014 pasó a la historia de Ucrania como el día en que una revolución popular triunfó, pero también como el día en que Rusia comenzaba una operación para anexionarse la península de Crimea y, según Kiev, promover una sublevación en el este del país.

Tal día como hoy las barricadas, el humo y los campamentos ocupaban la Plaza de la Independencia de la capital ucraniana, protestas pacíficas que arrancaron en noviembre de 2013 y que desembocaron en una cruenta revuelta.

Miles de personas resistían los ataques de las fuerzas de seguridad tras semanas de resistencia con temperaturas que llegaban a alcanzar los 20 grados bajo cero. El saldo fue de un centenar de civiles y trece policías muertos.

Restaurada y con intenso tráfico, la plaza ofrece hoy otra cara, pero los memoriales y la procesión de ciudadanos rindiendo homenaje a los caídos no cesa.

?Por mucho que nos prometan los políticos, nadie les va a devolver la vida? se lamenta Olga, de 70 años, tras dejar unos claveles rojos junto a una de las centenares de placas en honor a los caídos.

La Justicia ucraniana condenó hace apenas un mes a Yanukóvich a 13 años de cárcel por alta traición y complicidad en la agresión militar rusa.

Yanukóvich, que niega haber ordenado que los cuerpos de seguridad utilizaran la fuerza para dispersar a los manifestantes, considera, al igual que Rusia, que el Euromaidán fue un claro golpe de Estado.

Los ucranianos ni olvidan ni perdonan. No olvidan a los caídos y tampoco perdonan el hecho de que la corrupción siga siendo un cáncer que corroe las entrañas del Estado y la sociedad ucranianas.

Según una encuesta reciente, nueve de cada diez ucranianos consideran que la corrupción es la mayor amenaza para el país y reclaman que la clase política rinda cuentas.

La organización no gubernamental Opora ya ha alertado de numerosas irregularidades financieras y fraude electoral en vísperas de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 31 de marzo.

?Lo que queremos es una lucha real contra la corrupción, no otra revolución. Lo que pasó no fue algo bueno: perdimos vidas, perdimos Crimea y la situación económica no ha mejorado", lamenta Serguéi Kovtsun, quien con 26 años perdió un amigo que luchaba en el este del país contra la invasión rusa.

?La única consecuencia positiva de todo esto ha sido la exención de visados entre Ucrania y la Unión Europea (UE),? añade.

Los principales candidatos han hecho de la lucha contra la corrupción una de sus prioridades en la campaña electoral, pero en el caso del presidente, Petró Poroshenko, pocos creen que cumpla sus promesas si es reelegido, ya que los oligarcas siguen marcando la agenda en este país y ninguna ha sido procesado.

El candidato que lidera las encuestas, el comediante Vladímir Zelenski, no ha dudado en poner el dedo en la llaga al presentar un programa populista, mientras la ex primera ministra, Yulia Timoshenko, ha acusado a Poroshenko de compra de votos y manipulación del censo electoral.

Hastiados por la corrupción, los ucranianos podrían romper todos los pronósticos y aupar a la Presidencia a Zelenski, aunque los analistas creen que, en todo caso, eso se decidirá en una segunda vuelta el 21 de abril.

Poroshenko intentó darle una vuelta a las encuestas adelantando que solicitará el ingreso en la UE en 2023, lo que allanaría el camino para acceder a la OTAN.

Al respecto, en un discurso pronunciado esta semana en el Parlamento ucraniano, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que "no puede haber una Europa justa sin una Ucrania independiente".

"No puede haber una Europa segura sin una Ucrania segura. En pocas palabras: no puede haber Europa sin Ucrania,? dijo Tusk.

Un día como hoy los ucranianos se libraron de Yanukóvich, pero al mes siguiente perdieron Crimea y en abril, en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, se produjo una sublevación prorrusa que desembocó en un conflicto militar aún latente, que se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas, según la ONU.