Uche está de baja por un "tema personal" y no entrena con el Rayo Vallecano

Madrid, 22 feb (EFE).- El centrocampista nigeriano Uche Agbo, por un "tema personal", permanece de baja con el Rayo Vallecano y no se está entrenando, desveló este viernes el entrenador Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel'.

Uche es la única baja confirmada del Rayo Vallecano para medirse esta jornada al Getafe en el derbi madrileño que se disputará en el Coliseum Alfonso Pérez.

"Uche vino con un tema personal que lo tiene que solucionar. Está de baja, no entrena con nosotros y hasta que no se reincorpore no jugará", dijo Míchel.

El técnico madrileño informó de la noticia después de pasar toda la semana entrenando a puerta cerrada sin permitir el acceso a la Ciudad Deportiva a medios de comunicación y aficionados.

Uche Agbo, de 23 años y procedente del Standard de Lieja belga en el último mercado de invierno, aún no ha debutado con el Rayo.