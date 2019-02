De la Torre y Arévalo vuelven con "El plan", una "comedia claustrofóbica"

Madrid, 22 feb (EFE).- Antonio de la Torre y Raúl Arévalo vuelven a reunirse frente a las cámaras en "El plan", una comedia claustrofóbica sobre la angustia que dirige Polo Menáguez, han relatado a Efe sus protagonistas.

El rodaje, que comenzó en Madrid hace cinco días, se extenderá durante otras dos semanas para llevar al cine esta adaptación de la obra de teatro de Ignasi Vidal, que se alzó en 2015 como mejor obra de los Premios Godoff.

"Fue Raúl quien me habló de la función. Me dijo que había visto y me la recomendo: 'vete a verla, no te quiero hacer spoiler, pero es como una comedia y luego tiene un giro muy potente'", explica De la Torre.

Dice que suele hacer caso a las recomendaciones de Arévalo, su "hermano del alma", y la función le fascinó, tanto como para enrolarse (acompañados por Chema del Barco), en este proyecto junto a su compañero y director en "Tarde para la ira".

Buenos diálogos, un tercer acto "muy potente" y las historias de los tres personajes cautivaron a los actores que, ahora, forman parte del trío protagonista que tiene llevar a cabo un misterioso plan después de quedarse en paro.

"Creo que es una comedia claustrofóbica sobre la angustia", apostilla De la Torre, que acaba de ganar su segundo Goya con el thriller político "El reino".

Del reparto original de la obra, el único que repite en la versión cinematográfica es Chema del Barco, que estuvo tres años de gira con la función.

"El texto básicamente es el mismo, pero se adapta al lenguaje cinematográfico. Se ha cortado un poco (...) y luego hay situaciones que en la obra de teatro era más comedia, entre comillas", explica el veterano actor.

La película, dice, es un poco más dramática, y cuenta la historia de "tres perdedores": Paco (De la Torre), Andrade (Arévalo) y Ramón (Del Barco), tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa de seguridad en la que trabajaban.

Son las nueve de la mañana y han quedado para ejecutar un plan, pero varios contratiempos les impiden salir de casa, y poco a poco se van viendo envueltos en una serie de incómodas discusiones que irán derribando sus muros y arrancarán sus máscaras cambiando para siempre su amistad.

Polo Menárguez explica que cuando salió de ver la obra de teatro "fue a tomar algo" con Chema, le pidió que le mandara el texto original y tras estudiarlo le pareció que "había una peli clarísima ahí".

Su idea fue un filme de personajes en espacios pequeños, "de los que hace Polanski o con planteamientos de Tarantino".

"Para mí el elenco de esta película es sin ninguna duda un sueño que se ha hecho realidad", reconoce Menárguez quien, desde el primer momento, quiso mantener a Del Barco porque lo que hacía en la obra era "impresionante", una de las cosas que más le habían impactado.

Pensó después en que Arévalo y De la Torre serían "perfectos" para los otros dos papeles, "y soñando en alto" les llamó y resulta que habían visto la obra y les había gustado tanto como a él.